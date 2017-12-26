Заместитель губернатора и министр энергетики Мурманской области обсудили с руководством Кольского РДУ перспективы развития энергетики региона

Евгений Никора и Владимир Гноевский посетили с рабочим визитом Филиал АО "СО ЕЭС" "Региональное диспетчерское управление энергосистемы Мурманской области" (Кольское РДУ). Директор Кольского РДУ Александр Маланов рассказал гостям о структуре и задачах Системного оператора, ознакомил с принципами организации оперативно-диспетчерского управления режимами работы энергосистемы Мурманской области, ее структурой и особенностями.

Руководитель Кольского РДУ отметил тенденцию роста потребления и выработки электроэнергии за последние несколько лет.

Стороны обсудили вопросы перспективного развития области и отметили важность продолжения реализации проекта по усилению электрической сети напряжением 330 кВ транзита Кола-Карелия-Ленинград для увеличения выдачи мощности электростанций энергосистемы Мурманской области и повышения надежности электроснабжения энергосистемы Республики Карелия.

Александр Маланов подчеркнул, что благодаря совместным действиям администрации области, Системного оператора, сетевых и генерирующих компаний успешно реализуются планы по модернизации и строительству объектов электроэнергетики в Мурманской области. Одним из значимых событий является планируемый ввод в работу ПС 330 кВ Мурманская, включение которой повысит надежность работы энергосистемы и обеспечит возможность подключения новых потребителей в развивающемся северо-западном районе области.

В ходе визита гости посетили диспетчерский пункт и пункт тренажерной подготовки диспетчерского персонала Кольского РДУ, ознакомились с современными технологиями, применяемыми в оперативно-диспетчерском управлении энергосистемой Мурманской области.

Евгений Никора сделал запись в книге "Почетных гостей Кольского РДУ" и отметил важную роль диспетчерского центра в обеспечении надежного электроснабжения потребителей области, а также высоко оценил оснащенность Кольского РДУ современными техническими средствами и технологиями оперативно-диспетчерского управления, а также высокий уровень подготовки персонала Кольского РДУ.

Александр Маланов подчеркнул, что визит заместителя губернатора области и министра энергетики региона в Кольское РДУ свидетельствует о внимании властей к вопросам стабильного функционирования и развития электроэнергетического комплекса на Кольском полуострове.

