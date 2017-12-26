В Амурском государственном университете определили стипендиатов Бурейской ГЭС 2018 года

В Амурском государственном университете (АмГУ) подвели итоги конкурсов, объявленных Бурейской ГЭС в рамках реализации благотворительной программы ПАО "РусГидро" "Чистая энергия"*. Стипендиатами Бурейской ГЭС стали 7 лучших студентов-энергетиков по итогам первого семестра 2017–2018 учебного года. На торжественной церемонии, которая прошла на энергетическом факультете Амурского государственного университета, студентам вручили памятные сертификаты и подарки.

В течение следующего семестра ребята будут получать именную стипендию Бурейской ГЭС в размере 3600 рублей. Еще восемь студентов стали обладателями денежных призов в размере от двух до пяти тысяч рублей – это победители и призеры конкурсов курсовых проектов и аналитических докладов.

Сотрудничество филиала ПАО "РусГидро" – "Бурейская ГЭС" и энергетического факультета АмГУ длится уже несколько лет. Ежегодно, начиная с 2009 года, Бурейская ГЭС отмечает денежными премиями и памятными сертификатами лучшие курсовые проекты и аналитические доклады студентов. В девятый раз выплачиваются именные стипендии филиала. Ежегодно на эти цели выделяется 160 тысяч рублей.

В 2013 году между Амурским государственным университетом и компанией "РусГидро" было подписано соглашение о стратегическом партнерстве. В рамках соглашения компанией оказывается университету разнообразная помощь: представители компании участвуют в разработке учебных программ, студентам университета предоставлена возможность пройти производственную практику на генерирующих объектах холдинга, работать над научно-исследовательскими проектами. Кроме того, за счет средств, выделенных "РусГидро", существенно улучшилось материально-техническое оснащение и лабораторная база университета.