В ОАО "Сетевая компания" подведены итоги конкурсов на лучшую организацию работы по охране труда и итоги смотра на лучшее противопожарное состояние филиалов

Проводимое ежегодно мероприятие направлено на повышение эффективности работ по созданию здоровых и безопасных условий труда, достижения положительных результатов в реализации профилактических мер по предупреждению производственного травматизма и профессиональных заболеваний, пропаганду и распространение передового опыта по охране труда.

Как и прежде в этом году смотр-конкурс проводился в два этапа, первый из которых состоялся непосредственно в филиалах. Материалы по его результатам были направлены в управление - на рассмотрение Центральной комиссии под председательством заместителя генерального директора - технического директора компании Илшата Галимзянова, в задачи которой вошла оценка представленных показателей состояния условий и охраны труда филиалов. В состав комиссии наряду с сотрудниками компании вошли представители Республиканского комитета "Электропрофсоюз".

В единый отчет были сведены проведенные мероприятия по соблюдению требований охраны труда: производственный контроль, специальная оценка условий труда, укомплектованность персонала средствами индивидуальной защиты, культура производства и результаты плановой проверки Роспотребнадзора по РТ. Особое внимание было уделено мероприятиям по предотвращению травматизма и профзаболеваний, улучшению состояния условий труда на рабочих местах, участия работников филиала в стандартизации процессов в области охраны труда.

По результатам смотра призовые места были присуждены Набережночелнинским электрическим сетям (1 место), Приволжским электрическим сетям (2 место), Чистопольским электрическим сетям (3 место).

"Это заслуженная оценка подразделений, значительного вклада, который вносится сотрудниками филиалов в организацию работы п охране труда, - констатирует начальник отдела охраны труда и производственного контроля Любовь Макарова, - например, добиться высоких показателей ПЭС и ЧЭС помогло их активное участие в разработке стандартов и показателей компании в области охраны труда. Выявление победителей помогает наметить ориентиры для остальных филиалов.

Также в компании были подведены итоги смотра на лучшее противопожарное состояние филиалов. 1 место заняли Альметьевские электрические сети, 2 место – у Нижнекамских электрических сетей, 3 место – у Буинских электрических сетей.

Смотр проводился с февраля по ноябрь в два этапа. В ходе работы комиссии было отмечено, что всеми филиалами ОАО "Сетевая компания" систематически проводится комплекс организационных и технических мероприятий, обеспечивающих надежную и безаварийную работу электрических сетей в течение всего пожароопасного сезона (с апреля по сентябрь). Проделана значительная работа по устранению нарушений норм и правил пожарной безопасности, выявленных в ходе проверок ОПКиОТ филиалов и Управления надзора, при проведении Дней охраны труда, проверок при подготовке к прохождению осенне-зимнего периода, а также по недопущению нарушений требований пожарной безопасности. Прозвучала информация о проделанной в период смотра филиалами работе по перезарядке огнетушителей и приобретению новых огнетушителей, что обеспечило укомплектованность всех объектов первичными средствами пожаротушения в соответствии с нормами пожарной безопасности.