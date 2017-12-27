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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

МОЭСК увеличила надежность электроснабжения Балашихи, завершив важный этап реконструкции подстанции "Алмазово"

МОЭСК увеличила надежность электроснабжения Балашихи, завершив важный этап реконструкции подстанции Алмазово

28 декабря 2017, 16:51
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: МОЭСК, ПОДСТАНЦИЯ

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В рамках инвестиционной программы ПАО "МОЭСК" (входит в группу компаний "Россети") восточный филиал компании завершил очередной этап реконструкции подстанции (ПС) 110 кВ "Алмазово" в подмосковной Балашихе.

Подстанция, построенная более 30 лет назад, обеспечивает электроэнергией значительную часть жителей Балашихи и ряд социально значимых объектов: крупное предприятие "Мосводоканал", котельные, школы, детские сады, лечебные учреждения и другие. В условиях непрерывного развития бизнеса и активной жилой застройки питающий центр работал с перегрузками, поэтому его реконструкция стала необходимостью.

Проектом реконструкции предусмотрено увеличение мощности подстанции с 51 до 126 МВА.

В декабре 2017 года энергетики Восточных электрических сетей включили ПС "Алмазово" в работу по постоянной схеме. В ходе работ была произведена замена всего оборудования открытого распределительного устройства (ОРУ) 110 кВ, в частности, установлены пять новых элегазовых включателей напряжением 110 кВ. Все разъединители, смонтированные на ОРУ-110кВ, имеют моторные приводы и могут управляться дистанционно. Также на нынешнем этапе реконструкции специалисты восточного филиала заменили трансформатор Т-2 мощностью 25,5 МВА на новый, мощностью 63 МВА.

Напомним, что этому предшествовали масштабные работы по реконструкции подстанции. Так, в процессе предыдущих этапов энергетики ВЭС включили в работу новый трансформатор Т-1 на 63 МВА, одну ячейку 110 кВ и линейную ячейку, а также смонтировали новые реакторы 10 кВ Т-1.

Все применяемое оборудование отвечает современным требованиям.

На следующем этапе энергетикам предстоит кропотливая работа по модернизации существующего распределительного устройства 10 кВ и вводу в эксплуатацию нового здания закрытого распредустройства 10 кВ с размещением четырёх новых секций.

Энергетики планируют завершить весь комплекс работ по реконструкции подстанции до конца 2018 года.

По словам и.о. директора филиала "Восточные электрические сети" Александра Юртаева, городской округ Балашиха – один из динамично развивающихся муниципальных образований восточного Подмосковья. Увеличение мощности подстанции "Алмазово" в 2,5 раза после реконструкции позволит удовлетворить возрастающий спрос потребителей на электроэнергию и повысить надежность электроснабжения.

Компания: ПАО "МОЭСК"

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