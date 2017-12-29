Группа "Т Плюс" в полном объеме выполнила условия мирового соглашения с ФАС

"Т Плюс" в рамках мирового соглашения с Федеральной антимонопольной службой (ФАС России) перевела в бюджет 433,6 млн рублей. Таким образом компания в полном объеме выполнила все условия мирового соглашения с ФАС, согласно которому Т Плюс обязалась до 31 декабря 2017 года перечислить в бюджет 867,1 млн рублей. Первая часть этой суммы в размере 433,6 млн рублей была выплачена в октябре.

26 декабря 2014 г. ФАС России приняло решение, которым признало компании группы Т Плюс нарушившими антимонопольное законодательство, а также выдало предписание о перечислении в бюджет дохода, полученного в результате данного нарушения. Т Плюс было не согласно как с вменяемым нарушением, так и размером определенного ФАС России дохода от нарушения. По итогам оспаривания актов антимонопольной службы в судах Т Плюс и ФАС России заключили мировое соглашение.

