Компания Leoni расширяет своё производство в Мексике

Ведущий европейский поставщик кабелей и кабельных систем автомобильному сектору и другим отраслям, компания Leoni, увеличила свои производственные мощности на американском континенте. Компания официально открыла новый, экологически безопасный завод автомобильных проводных систем в городе Мерида (Merida) в Мексике, который будет обслуживать потребителей в США и странах Азии.

Г-н Мартин Штюттем (Martin Stüttem), член совета директоров компании Leoni AG, подчеркнул, что создание этого предприятия является ясным признаком динамического роста его компании в этом регионе, а также отметил, что компания Leoni – первый иностранный инвестор, построивший производственное предприятие с таким большим числом рабочих мест в регионе Юкатан (юго-восточная Мексика).

Новый завод в городе Мерида – уже третье предприятие компании Leoni для производства автомобильных проводных систем в Мексике. Заводы компании в городах Эрмосильо (Hermosillo) и Дуранго (Durango) производят жгуты проводов для грузового автотранспорта и легковых автомобилей. Новое производство в городе Мерида рассчитано на выпуск кабельных сборок для серии моделей легковых автомобилей клиента в США и производителя из Азии.

В настоящее время у компании Leoni на новом заводе работают 500 человек. В 2018 году, когда завод выйдет на полную производственную мощность, компания предполагает увеличить штат до 2600 человек. Общая производственная площадь нового предприятия составляет приблизительно 25000 м². К концу 2017 года завод будет оборудован более чем 1500 солнечными панелями, которые будут обеспечивать приблизительно одну третью часть общего энергопотребления. Кроме того, на этом предприятии действует система рециркуляции воды, в результате чего почти на 100 000 литров ежедневно сокращается количество необходимой свежей воды.

В настоящее время компания Leoni проходит процесс сертификации по стандарту BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method). Этот метод оценки экологической эффективности и уровня энергозатрат строительных сооружений является одним из самых признанных в мире методов экологического соответствия генеральных проектов инфраструктур и зданий.

В течение 2018 года предприятие в городе Мерида планирует нанять не только большое число рабочих, но также инженеров по организации производства, логистике и качеству и административный персонал. Кроме того, компания Leoni создаст объединённый центр обслуживания для управления по работе с персоналом в городе Мерида, который будет обслуживать все заводы на американском континенте. Новый завод – пятое производственное предприятие Leoni Group в Мексике. Компания присутствует и в других странах Северной и Южной Америки, где работают её производственные предприятия, а также имеет центры для научных исследований, разработок и сбыта в США, Канаде, Бразилии и Парагвае.