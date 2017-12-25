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Новости компаний

РОССКАТ принял участие в круглом столе по теме: "Взаимодействие банка и бизнеса: партнерство, аутсорсинг и образование"

РОССКАТ принял участие в круглом столе по теме: Взаимодействие банка и бизнеса: партнерство, аутсорсинг и образование

29 декабря 2017, 17:00
Рубрика: Новости компаний
Метки: РОССКАТ

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РОССКАТ

27 декабря 2017 года состоялся Круглый стол, на котором обсудили такие темы, как повышение эффективности производства, создании системы непрерывного обучения, обеспечение финансирования инициатив и работу различных фондов, варианты господдержки в сфере модернизации и образования, создание новых рабочих мест, реализация инициатив на базе частного государственного партнерства и др.

По итогам круглого стола было подписано соглашение о сотрудничестве между Поволжским банком ПАО Сбербанк, ООО "Росскат-Капитал", Правительством Самарской области и Ассоциацией "Союз работодателей Самарской области", которое даст старт совместной работе.

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Компания: АО "РОССКАТ"
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