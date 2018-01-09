ФАС возбудила дело против поставщика тепла москвичам

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело против Московской объединенной энергетической компании (ПАО "МОЭК") из-за нарушений в области ценообразования на теплоснабжение. Сообщение размещено на сайте ведомства.

В антимонопольную службу обратилось Московское протезно-ортопедическое предприятие Минтруда России, согласно договору с которым ПАО "МОЭК" при расчетах за теплоснабжение должно руководствоваться показаниями приборов учета.

"Однако ПАО "МОЭК" определило объем тепловой энергии расчетным методом, что увеличило объем потребленной энергии в несколько раз", — говорится в сообщении ведомства.

Это отразилось на стоимости тепла и привело "к существенному увеличению финансовых обязательств заявителя", считают в ведомстве.

Первое слушание по делу о признаках нарушения закона о защите конкуренции (п. 10 ч. 1 ст. 10) намечено на вторую декаду января. Стороны представят свои позиции, после чего ФАС решит, было нарушено законодательство или нет.

РБК направил запрос в ПАО "МОЭК".

РБК