 
Подписаться на новости
Отраслевые новости: Россия

ФАС возбудила дело против поставщика тепла москвичам

ФАС возбудила дело против поставщика тепла москвичам

9 января 2018, 17:21
Рубрика: Россия
Метки: МОЭК, ФАС

Обсуждают на форуме (2)

245 просмотров

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело против Московской объединенной энергетической компании (ПАО "МОЭК") из-за нарушений в области ценообразования на теплоснабжение. Сообщение размещено на сайте ведомства.

В антимонопольную службу обратилось Московское протезно-ортопедическое предприятие Минтруда России, согласно договору с которым ПАО "МОЭК" при расчетах за теплоснабжение должно руководствоваться показаниями приборов учета.

"Однако ПАО "МОЭК" определило объем тепловой энергии расчетным методом, что увеличило объем потребленной энергии в несколько раз", — говорится в сообщении ведомства.

Это отразилось на стоимости тепла и привело "к существенному увеличению финансовых обязательств заявителя", считают в ведомстве.

Первое слушание по делу о признаках нарушения закона о защите конкуренции (п. 10 ч. 1 ст. 10) намечено на вторую декаду января. Стороны представят свои позиции, после чего ФАС решит, было нарушено законодательство или нет.

РБК направил запрос в ПАО "МОЭК".

РБК

Компания:

Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
Информация по заявке
Актуальность
Город
Текст по заявке
или прикрепите файл
Прикрепить файл
Контактные данные
Организация
E-mail
Телефон
Контактное лицо
Комментарий
Отраслевая Служба Заказов от RusCable.Ru
– это оперативный бесплатный сервис для покупателей КПП.

Стоит только заполнить форму слева и в течение нескольких минут Вашу заявку увидит около сотни компаний-поставщиков. Те организации, которые могут ответить указанным Вами требованиям, напрямую свяжутся с Вами.

Остались вопросы? Задайте их операторам Службы Заказов
тел.: 8 (495) 229 33 36
или e-mail: zakaz@kab.ru


Работайте быстро и без посредников, работайте с RusCable.Ru!