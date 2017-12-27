Награждение ветеранов и сотрудников ОАО "НП "ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ"

ОАО "НП "ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ" предприятие с богатейшей, интереснейшей историей, соблюдающее традиции, которые были заложены еще более полу века назад.

Одна из таких традиций – Ежегодное награждение ветеранов завода и лучших работников.

За добросовестный труд и большой личный вклад в развитие, укрепление ОАО "НП "ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ" в связи с профессиональными праздниками: "День машиностроителя", "День работника кабельной промышленности" 26 декабря 2017 года ветераны завода и лучшие работники по итогам 2017 года были удостоены наград Министерства промышленности и торговли РФ, наград Московской областной Думы, муниципальных наград, а также наград завода.

Так же, ценными памятными подарками за долголетнюю, непрерывную и безупречную работу были награждены сотрудники, проработавшие на заводе 20, 25 и 30 лет.

Руководство ОАО "НП "ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ" поздравляет всех работников завода с заслуженным награждением.

Соблюдая многолетние традиции, фотографии лучших сотрудников по итогам 2017 года были размещены на доске почета ОАО "НП "ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ".

