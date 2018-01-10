Энергетики МРСК Центра и Приволжья подвели итоги работы по профилактике детского электротравматизма в 2017 году

Более 70 000 детей из регионов операционной ответственности МРСК Центра и Приволжья стали участниками мероприятий, посвященных электробезопасности, которые были организованы специалистами энергокомпании в 2017 году в рамках масштабной работы по профилактике электротравматизма.

Большинство мероприятий- уроки электрограмоты, они проводятся энергетиками более 10 лет. В 2017 году в 2138 уроках электробезопасности приняли участие более 65 000 учеников из Владимирской, Ивановской, Калужской, Кировской, Нижегородской, Рязанской и Тульской областей, а также из республики Марий Эл и Удмуртской республики. С 2016 года заявки на проведение уроков принимаются через корпоративный сайт энергокомпании и в социальном-образовательном паблике "Электропатруль" во Вконтакте. Группа "Электропатруль" включает более 1700 участников, среди которых дети, родители и педагоги. Паблик направлен на коммуникацию энергетиков и участников группы по вопросам электробезопасного поведения. Новостная лента группы обновляется ежедневно.

Традиционно высокий интерес вызывают межрегиональные интернет-конкурсы на знание правил электробезопасности. В минувшем году прошли VII и VIII конкурсы, в которых приняли участие более 3000 детей и подростков. Задания конкурса составляются таким образом, чтобы привлечь внимание несовершеннолетних к изучению тематического видео-контента на сайте МРСК Центра и Приволжья, а также побудить родителей и педагогов обсудить с детьми важные аспекты электробезопасного поведения. В 2017 году ролики по электробезопасности были просмотрены 23500 раз, что составило 72 000 минут или 50 суток непрерывного просмотра.

Более 85 000 экземпляров полиграфической и сувенирной продукции нашли адресатов в рамках масштабной работы филиалов МРСК Центра и Приволжья по профилактике электротравматизма. В 2017 году были реализованы новые и ставшие традиционными проекты, среди которых: фестиваль электричества и электробезопасности "Электросмена в музее Кварки"- совместный проект нижегородских энергетиков и музея занимательных наук, "Праздники электробезопасности" в детских загородных лагерях- совместные проекты энергетиков и бойцов студенческих энергетических отрядов регионов, соревнования на знание правил электробезопасности "Добрая Энергия" во Владимирской области, экскурсии на энергообъекты для старших школьников и студентов-первокурсников профильных учебных заведений регионов, уроки на базе классов ОБЖ в Калуге, информационная кампания в общественном транспорте Ижевска, трансляция видео-контента на мониторах ОКСИОН во Владимире и Рязани, семинары для педагогов Удмуртской республики, "Нескучные уроки с командой "Электропатруль" для дошкольников и общешкольные мероприятия "Живи без напряжения" для ребят из Нижнего Новгорода и др.

По итогам совместных мероприятий филиалы МРСК Центра и Приволжья и образовательные учреждения регионов установили партнёрские отношения, предполагающие продолжение сотрудничества в рамках дальнейшей работы в учебном году и в период летних пришкольных лагерей, а также организации экскурсий на энергообъекты.

Энергетики убеждены: в сфере профилактики электротравматизма только совместная деятельность всех заинтересованных сторон: сотрудников энергокомпании, педагогов и родителей, может дать ожидаемый эффект и помочь сформировать у детей и подростков навыки и культуру электробезопасного поведения, поэтому комплексная работа МРСК Центра и Приволжья в этом направлении будет продолжена и в 2018 году.