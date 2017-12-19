В 2017 году около 4000 потребителей подали заявки на технологическое присоединение к сетям "Самарских РС"

В управлении технологического присоединения филиала ПАО "МРСК Волги" (входит в группу "Россети") – "Самарские распределительные сети" подведены итоги работы с потенциальными потребителями. В 2017 году около 4000 потребителей подали заявки на технологическое присоединение к сетям филиала. Суммарная присоединенная мощность по исполненным договорам составила 147 МВт.

Среди крупных и значимых объектов, по которым процедура технологического присоединения завершилась в прошлом году, – станция ультрафиолетового обеззараживания на объектах МП "Самараводоканал" в г.о. Самара, часть жилого района "Волгарь", ФОК, православные приходы, сельские дома культуры, объекты агропромышленного комплекса, завод по переработке твердых бытовых отходов и многие другие. Обеспечена возможность технологического присоединения энергопринимающих устройств промышленного агропарка и стадиона "Самара Арена".

Центры обслуживания потребителей (пункты по обслуживанию потребителей) работают во всех производственных отделениях и в аппарате управления самарского филиала ПАО "МРСК Волги". Специалисты готовы ответить на все интересующие вопросы об этапах процедуры технологического присоединения к сетям, как быстро и просто оформить заявку на подключение, не выходя из дома, а также о реализации мероприятий Дорожной карты по повышению доступности энергетической инфраструктуры. Получить консультацию специалиста "Самарских распределительных сетей" можно и по телефону 8(846) 339-34-00.

В ПАО "МРСК Волги" организована эффективная и качественная работа по оказанию комплексной услуги технологического присоединения к электрическим сетям с целью создания возможности для потребления (выдачи) электрической мощности, результатом которой становится фактическое присоединение энергетических установок потребителей к объектам сетевого хозяйства. На официальном сайте Общества (www.mrsk-volgi.ru) функционирует Личный кабинет. С его помощью можно подать заявки на технологическое присоединение и другие услуги. Также заявку на технологическое присоединение можно направить через Портал электросетевых услуг ПАО "Россети" (https://портал-тп.рф).