ООО "Башкирэнерго" успешно преодолело испытание морозами

Пришедшие в Башкирию морозы в конце прошлой недели внесли некоторые изменения в работу энергосистемы республики. Так, в зонах ответственности Нефтекамских и Северо-Восточных электрических сетей ООО "Башкирэнерго" (дочернее предприятие АО "БЭСК") 13 января впервые в этом году был введен режим "Холод". Самая низкая температура была зафиксирована в Аскинском районе, которая достигала 41 градуса ниже нуля.

Ремонтно-восстановительные бригады и спецтехника были приведены в состояние повышенной готовности, отменены запланированные ремонтно-профилактические работы на оборудовании энергообъектов, находящихся на открытом воздухе, т.к. оперирование этим оборудованием при низких температурах может привести к его повреждению. Все действия электросетевиков были направлены на успешное прохождение периода аномальных холодов, обеспечение потребителей надежным и качественным электроснабжением. 14 января режим "Холод" в ПО "НЭС" и ПО "СВЭС" был отменен.

В остальных производственных отделениях ООО "Башкирэнерго" энергосистема работала в обычном режиме.

По данным синоптиков, в ближайшие дни температура воздуха повысится, но к концу недели холода в регионе снова дадут о себе знать. Тем не менее оперативный персонал ООО "Башкирэнерго" готов к осуществлению всех необходимых мер для качественного и надежного энергоснабжения потребителей.