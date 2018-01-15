Опросы фиксируют оживление управленцев на фоне негативных данных Росстата

Опросы промышленности Института экономической политики имени Егора Гайдара (ИЭП) и Markit свидетельствуют об улучшении основных показателей в обработке — оценки спроса и выпуска в ноябре—декабре 2017 года повышались. Хотя в ноябре Росстат зафиксировал мощнейший спад выпуска с октября 2009 года, улучшение настроений промышленников может указывать на вероятность возвращения роста в сектор в первом квартале 2018 года.

Декабрьские опросы менеджеров обрабатывающих компаний зафиксировали второй месяц устойчивого роста основных показателей, после того как большую часть второй половины 2017 года они ухудшались. Так, индекс промышленного оптимизма ИЭП в декабре остался на высоком уровне ноября за счет высоких показателей спроса: темпы роста продаж увеличивались, а удовлетворенность продажами достигла лучшего значения с начала 2008 года. Высокий спрос поддерживал рост выпуска продукции, а запасы готовой продукции, которые до этого сокращались, стали пополняться.

Незначительной негативной коррекции, после ноябрьского резкого взлета, подверглись только планы выпуска, впрочем, и они оставались на высоких положительных уровнях. Баланс же инвестиционных планов в ноябре—декабре 2017 года стабилизировался, оставшись слабо отрицательным. "Но если уверенность в успешности очередной попытки выхода из кризиса окрепнет, то инвестиционный оптимизм может снова возобладать над пессимизмом",— заключает автор исследования Сергей Цухло.

Результаты опросов ИЭП подтверждает динамика индекса менеджеров по закупкам — PMI Markit, который в декабре рос третий месяц подряд, достигнув 52 пунктов. Основной источник улучшения показателя — увеличение внутреннего спроса и новых заказов на продукцию компаний (максимальными темпами с июля 2017 года). Впрочем, экспортные заказы в декабре незначительно сократились впервые с августа. "Декабрьские данные также показали рост оптимизма среди российских производителей, а уровень уверенности стал максимальным с сентября 2017 года. Позитивные ожидания при этом были связаны с увеличением запланированных инвестиций и улучшением спроса", — комментирует экономист IHS Markit Син Джонс.

Заметим, что и расчетный опережающий показатель промышленности — сводный индекс промпроизводства Института народнохозяйственного прогнозирования РАН — в декабре 2017 года зафиксировал возвращение промышленности к стагнации в годовом выражении на уровне 0,1%. По сравнению с ноябрем 2017 года с учетом сезонности (за ноябрь, по данным Росстата, она, напомним, снизилась на 1,4%, а за октябрь — на минус 0,1%) показатель не изменился. При этом в составе индикатора в годовом выражении продолжали сокращаться добычи нефти, производство дизельного топлива и электропотребление (что может указывать как на относительно теплый декабрь, так и на снижение выпуска энергоемких производств), тогда как погрузка на железнодорожном транспорте заметно выросла, что может свидетельствовать о росте выпуска в обработке. В целом за 2017 год, согласно оценке ИНП РАН, промышленность выросла на 1,1% по сравнению с 2016 годом.

Учитывая, что улучшение настроений проявляется в фактической статистике Росстата с лагом в полтора-два месяца, улучшений состояния промпроизводства можно ждать уже в первом квартале 2018 года. Дополнением к растущему внутреннему спросу станет рост цен на нефть, который поддержит нефтегазовый сектор и связанные с ним отрасли.

Коммерсант