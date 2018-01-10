Сумма задолженности "Чувашской энергосбытовой компании" превысила 1 миллиард рублей

По состоянию на 09.01.2018 г. общая неоспариваемая величина просроченной задолженности контрагентов в Чувашии за услуги по передаче электроэнергии перед ПАО "МРСК Волги" (входит в группу "Россети") достигла 1,18 миллиарда рублей. Основным должником по-прежнему остается гарантирующий поставщик – АО "Чувашская энергосбытовая компания". Ее просроченная задолженность на эту же дату составляет 1, 14 млрд руб.

Обращения "МРСК Волги" к руководству энергосбытовой компании фактически игнорируются, вместо погашения задолженности происходит ее рост.

В филиале ПАО "МРСК Волги" - "Чувашэнерго" проводится комплекс мероприятий, направленных на снижение просроченной дебиторской задолженности. Специалисты предприятия активно ведут претензионно-исковую работу, в результате которой с недобросовестных плательщиков взыскивается не только сумма задолженности, но и существенные суммы пеней. Однако взыскание долгов в судебном порядке - длительная процедура, в то время как ПАО "МРСК Волги" необходимо регулярно финансировать эксплуатационные расходы по содержанию электросетевого комплекса. Кроме того, ставится под угрозу деятельность других сетевых организаций Чувашии, которые получают оплату за услуги по передаче электроэнергии от потребителей услуг через ПАО "МРСК Волги".

В связи со сложившейся ситуацией возникает ряд вопросов, выходящих за рамки взаимодействия двух контрагентов. Если АО "ЧЭСК" не справляется со своими основными функциями по сбору средств с абонентов и перечислению электросетевой компании платежей за услуги по передаче электроэнергии – может ли эта сбытовая организация выполнять функции гарантирующего поставщика? В том случае, если сбор абонентских средств производится исправно – почему АО "ЧЭСК" наращивает задолженность перед сетевиками и куда расходуются собранные с потребителей деньги? И почему электросетевая компания остается "один на один" с проблемой, решать которую необходимо при участи республиканских органов власти и силовых структур, поскольку столь масштабные неплатежи затрагивают вопросы обеспечения надежного энергоснабжения и энергобезопасности всей Чувашской Республики?