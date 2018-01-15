Выставка "Wire Düsseldorf 2018" и Rosendahl Nextrom

Подготовка к выставке "Wire Düsseldorf 2018" идет полным ходом. Для нас – это самая большая и наиболее важная выставка на рынке кабелей и проводов. На нашем стенде площадью 357 м² в этом году будет работать большая команда экспертов Rosendahl Nextrom. Мы сменили концепцию стенда и приготовили для Вас много приятных сюрпризов.

Мы познакомим Вас с новинками компании и проведем ряд развлекательных мероприятий. Вот что Вас ждет на выставке:

"Умные" технологии с Rosendahl Nextrom

Анализируя деятельность компании за двухлетний период с 2016 г., мы понимаем, что вышли на новый технологический уровень. Концепция "Индустрия 4.0 (Industry 4.0)" открывает новые возможности для кабельного бизнеса. Мы думаем о том, как сделать Ваше предприятие "умным". Поэтому мы внедрили на нашем заводе "умные" инструменты и сделали наше предприятие более эффективным и инновационным.

На выставке "Wire 2018" Вас ждут наши новинки и решения для развития Вашего бизнеса такие, как "умная" система управления линией RIO, технологические решения для производства кабелей из силиконовой изоляции и ВОК. Мы продемонстрируем несколько образцов заготовок, изготовленных в нашем научно-исследовательском технологическом центре. Кроме того, на выставке будет представлен ряд пакетов "умного" сервиса, которые обеспечат хорошую и надежную работу Вашей системы и многое другое.

Итак, до выставки " Wire Düsseldorf 2018" остались считанные месяцы. Мы ведем активную подготовку к выставке и хотим, чтобы для Вас она стала незабываемым мероприятием.



Приглашаем Вас посетить наш стенд, узнать последние новости, получить удовольствие от выставки и обсудить возможности реализации Ваших проектов.