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Анонсы

Powerexpo Astana 2018

Powerexpo Astana 2018

16 января 2018, 16:07
Рубрика: Анонсы
Метки: ВЫСТАВКИ

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Казахстанская Международная выставка "Энергетика, Электротехника и Энергетическое машиностроение" – Powerexpo Astana является основной столичной выставочной площадкой демонстрации оборудования, технологий и услуг в области энергетики, электротехники и энергетического машиностроения.

Powerexpo Astana – проект, прежде всего, предназначенный для специалистов северного, западного и восточного регионов Казахстана.

Неслучайно выбрано место проведения выставки – столица Казахстана. С момента переноса столицы, Астана занимает ведущие позиции среди регионов страны по темпам социально-экономического развития, по объемам ввода жилья, инфраструктурному развитию и привлечению инвестиций в реальный сектор.

В выставке Powerexpo Astana принимают участие ведущие казахстанские и зарубежные предприятия, предоставляющие оборудование и услуги для нужд электро- и теплоэнергетического комплекса, ЖКХ и промышленных объектов.

Powerexpo Astana проходит на одной выставочной площадке с крупнейшими промышленными событиями: Казахстанской Международной выставкой "Машиностроение, Станкостроение и Автоматизация" – MachExpo Kazakhstan, Казахстанской Международной выставкой "Неразрушающий контроль и Техническая диагностика" – NDTKazakhstan, Казахстанской Международной Конференцией и Выставкой по Охране труда и Промышленной безопасности – KIOSH, что, несомненно, ежегодно позволяет привлечь максимальное количество целевых посетителей.

Объемная деловая программа знакомит специалистов с новейшим оборудованием и технологиями, предназначенных для различных отраслей промышленности.

Тематические разделы выставки:

  • Электротехническое оборудование
  • Энергосбережение, инновации и энергосберегающие технологии и оборудование
  • Альтернативные источники электроэнергии
  • Ресурсосберегающие технологии, материалы и оборудование
  • Учет и мониторинг энергосбережения и потребления топливно-энергетических ресурсов
  • Энергетическое машиностроение
  • Системы газоснабжения
  • Кабельная продукция, провода, арматура
  • Безопасность энергообъектов
  • Экологическая безопасность и природоохранные технологии
  • Промышленная энергетика
  • Промышленные вентиляционные системы
  • Насосы и компрессоры
  • Трубы и трубопроводная арматура
  • Технологии и системы водоподготовки
  • Инжиниринговые услуги
  • Монтажные работы

Компания: ITECA

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