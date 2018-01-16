Powerexpo Astana 2018

Казахстанская Международная выставка "Энергетика, Электротехника и Энергетическое машиностроение" – Powerexpo Astana является основной столичной выставочной площадкой демонстрации оборудования, технологий и услуг в области энергетики, электротехники и энергетического машиностроения.

Powerexpo Astana – проект, прежде всего, предназначенный для специалистов северного, западного и восточного регионов Казахстана.

Неслучайно выбрано место проведения выставки – столица Казахстана. С момента переноса столицы, Астана занимает ведущие позиции среди регионов страны по темпам социально-экономического развития, по объемам ввода жилья, инфраструктурному развитию и привлечению инвестиций в реальный сектор.

В выставке Powerexpo Astana принимают участие ведущие казахстанские и зарубежные предприятия, предоставляющие оборудование и услуги для нужд электро- и теплоэнергетического комплекса, ЖКХ и промышленных объектов.

Powerexpo Astana проходит на одной выставочной площадке с крупнейшими промышленными событиями: Казахстанской Международной выставкой "Машиностроение, Станкостроение и Автоматизация" – MachExpo Kazakhstan, Казахстанской Международной выставкой "Неразрушающий контроль и Техническая диагностика" – NDTKazakhstan, Казахстанской Международной Конференцией и Выставкой по Охране труда и Промышленной безопасности – KIOSH, что, несомненно, ежегодно позволяет привлечь максимальное количество целевых посетителей.

Объемная деловая программа знакомит специалистов с новейшим оборудованием и технологиями, предназначенных для различных отраслей промышленности.



Тематические разделы выставки: