Глава Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Николай Никифоров принял участие в работе Девятого Гайдаровского форума, который проходит в Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) при участии Председателя Правительства РФ Дмитрия Медведева. Глава Минкомсвязи также выступил на панельной дискуссии "Трианонский диалог: город будущего".

Николай Никифоров отметил, что новый формат взаимодействия двух стран, "трианонский диалог", был инициирован в мае 2017 года в ходе переговоров Президента России Владимира Путина с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Он нацелен на развитие двустороннего взаимодействия государств по линии гражданских обществ. Глава Минкомсвязи сообщил о том, что создание цифровой экономики, которое сегодня является приоритетом для развития России, должно затронуть и города будущего — "умные города". Это направление целесообразно включить в программу "Цифровая экономика РФ" в самое ближайшее время. В дискуссии также приняли участие чрезвычайный и полномочный посол Франции в России Сильви Берманн, главный архитектор города Москвы Сергей Кузнецов. Модератором выступил ректор РАНХиГС Владимир Мау. Эксперты обсудили социальные, экономические, транспортные, этнополитические и природоохранные аспекты жизни современных мегаполисов и небольших городов. Напомним, что в настоящее время Минкомсвязь России реализует крупнейший инфраструктурный проект по обеспечению связью малых городов и сел, нацеленный на устранение проблемы цифрового неравенства между городом и деревней.

Девятый Гайдаровский форум станет рекордным по количеству участников: на его площадке с 16 по 18 января соберется 15,4 тыс. человек — в полтора раза больше, чем год назад. В программе форума не только экономические проблемы, но и вопросы социально-гуманитарной и общественной повестки дня, в том числе проблемы развития образования и здравоохранения. Планируется, что на сессиях и дискуссионных площадках форума выступят 650 спикеров, в том числе 120 иностранных.