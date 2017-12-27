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Отраслевые новости: Энергетика

Объем инвестпрограммы АО "ДВЭУК" в 2018 году увеличен на 37% до 1,8 млрд рублей

Объем инвестпрограммы АО ДВЭУК в 2018 году увеличен на 37% до 1,8 млрд рублей

17 января 2018, 15:25
Рубрика: Энергетика
Метки: ДВЭУК

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В 2018 году АО "ДВЭУК" инвестирует в строительство и реконструкцию объектов электросетевой инфраструктуры Дальнего Востока 1,77 млрд рублей. По сравнению с прошлым годом объем инвестиционной программы компании увеличен на 37%.

В текущем году инвестиции будут направлены на выполнение строительно-монтажных работ в рамках технологического присоединения объектов газотранспортной системы "Сила Сибири" (Якутский центр газодобычи), а также II очереди энергомоста Якутия – Иркутская область (вторая цепь ВЛ 220 кВ "Пеледуй – Чертово Корыто – Сухой Лог").

В 2017 году основная часть средств инвестиционной программы АО "ДВЭУК" была направлена на расширение электросетевой инфраструктуры Западного энергорайона Республики Саха (Якутия). В результате компания в полном объеме обеспечила покрытие перспективных нагрузок трубопроводной системы "Восточная Сибирь – Тихий океан" на территории Якутии и Иркутской области.

Напомним, что с 2009 года АО "ДВЭУК" инвестировало в проекты развития энергоинфраструктуры Дальнего Востока 71 млрд рублей. В общей сложности построено 2 461 км высоковольтных линий электропередачи, введено 925 МВА трансформаторной мощности подстанций, 49,8 МВт установленной мощности объектов генерации и 163,7 Гкал/час тепловой мощности мини-ТЭЦ.

Компания: АО "ДВЭУК"
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