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Эксклюзив

Новая серия устойчивых по фазе испытательных кабелей

Новая серия устойчивых по фазе испытательных кабелей

19 января 2018, 09:11
Рубрика: Эксклюзив
Метки: Amphenol RF

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Компания Amphenol RF (США) выпустила серию фазоустойчивых испытательных кабелей. Серия кабелей ATC-PS представляет собой предварительно конфигурируемые сборки SMA, предназначенные для использования в высокотехнологичных областях, требующих минимальных вносимых и обратных потерь. Эти новые кабели пригодны для использования в испытательных и измерительных системах при частоте до 20ГГц.

Каждая кабельная сборка проходит тестирование для обеспечения требуемых электрических и механических характеристик. Кабельные сборки новой серии выпускаются стандартными длинами 24, 36, 48 и 72 дюйма, а также длиной 1 метр. По специальному заказу поставляются кабельные сборки указанных потребителем длин.  Кабельные сборки серии ATC-PS, отличающиеся исключительно низкими потерями, имеют прочную конструкцию, обеспечивающую стабильность центрального контакта относительно корпуса соединителя. Такой уровень прочности обеспечивает оптимальные эксплуатационные качества и постоянную фазовую стабильность ± 5°.

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