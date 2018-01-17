Новая серия устойчивых по фазе испытательных кабелей

Компания Amphenol RF (США) выпустила серию фазоустойчивых испытательных кабелей. Серия кабелей ATC-PS представляет собой предварительно конфигурируемые сборки SMA, предназначенные для использования в высокотехнологичных областях, требующих минимальных вносимых и обратных потерь. Эти новые кабели пригодны для использования в испытательных и измерительных системах при частоте до 20ГГц.

Каждая кабельная сборка проходит тестирование для обеспечения требуемых электрических и механических характеристик. Кабельные сборки новой серии выпускаются стандартными длинами 24, 36, 48 и 72 дюйма, а также длиной 1 метр. По специальному заказу поставляются кабельные сборки указанных потребителем длин. Кабельные сборки серии ATC-PS, отличающиеся исключительно низкими потерями, имеют прочную конструкцию, обеспечивающую стабильность центрального контакта относительно корпуса соединителя. Такой уровень прочности обеспечивает оптимальные эксплуатационные качества и постоянную фазовую стабильность ± 5°.