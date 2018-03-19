Рязаньэнерго расширяет перечень оказываемых услуг

Филиал ПАО «МРСК Центра и Приволжья» - «Рязаньэнерго» продолжает расширять перечень услуг, оказываемых потребителям. Кроме основных направлений деятельности по передаче электрической энергии и технологическому присоединению потребителей, энергетики предлагают дополнительные сервисы, касающиеся компетенции электросетевой компании.

В списке услуг, которые «Рязаньэнерго» предоставляет своим клиентам:- выполнение работ по «сопровождению» технологического присоединения;



- установка и замена приборов учета;



- оперативно-техническое обслуживание и ремонт электрических сетей и электрооборудования;



- переустройство электросетевых объектов;



- испытания и диагностика оборудования;



- энергоаудит и энергосервис;



- проектирование и строительство объектов энергетики.

Одним из популярных сервисов является технологическое присоединение «под ключ». При заказе услуги «сопровождения» технологического присоединения клиент получает весь комплекс работ от документального оформления до фактического подключения объекта к электросети, экономя при этом время и средства. Заключив соответствующий договор с филиалом, клиент избавляет себя от забот по сбору необходимых документов, поиску подрядчика. Филиал имеет квалифицированный персонал с большим опытом работы, парк специальной техники, оборудования и материалов. Все это позволяет выполнить работы любой степени сложности в максимально сжатые сроки. Кроме того, электросетевая компания осуществляет гибкий подход к своим клиентам и выполняет работы по подключению объектов к электросетям с использованием как своих материалов, так и материалов заказчика.

Оказание услуги технологического присоединения «под ключ» нацелено на создание благоприятных условий для развития индивидуального жилищного строительства и ведения малого и среднего бизнеса. Предприятия именно этих категорий являются основными заказчиками работ по подключению электроустановок мощностью до 150 кВт.

Квалифицированный персонал филиала проводит работы в строгом соответствии со всеми техническими нормами и требованиями. Работы проводятся по договору, который по некоторым видам дополнительных услуг возможно заключить по упрощенной схеме в формате счета-договора. На все виды услуг предоставляется гарантия.

Таким образом, потребитель получает лучшее соотношение цены и качества предоставляемых услуг, а энергетики - дополнительные гарантии, что все процедуры по подключению того или иного объекта были выполнены правильно.

Для ознакомления с перечнем дополнительных услуг и решения вопросов электроснабжения можно обратиться в центр обслуживания потребителей филиала «Рязаньэнерго» в Рязани по адресу: ул. МОГЭС, д. 12 или по телефону 8 (4912) 20-42-22, а также по номеру Контакт-центра ПАО «МРСК Центра и Приволжья» 8-800-100-33-00 (звонок бесплатный).