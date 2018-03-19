Итоги развития Производственной системы "Энергия" (Бережливое производство") за 2017 год и задачи на 2018 год рассмотрели на совещании в ОАО "Сетевая компания"

Итоговое совещание началось по традиции с приветствия генерального директора ОАО "Сетевая компания" Ильшата Фардиева, в котором он поблагодарил собравшихся за проявляемую активность: "По итогам внедрения ваших кайдзен-проедложений и проектов, компанией достигнут экономический эффект в 97, 7 млн рублей", - уточнил он.

"На сегодняшнем витке развития системы перед нами встает задача по активизации тиражирования лучших практик по всей компании. В компании есть много интересных предложений и проектов, целесообразность исполнения которых в заводском исполнении нам предстоит рассмотреть - задал глава компании ориентиры на 2018 год и посоветовал не строить планов по увеличению объемов по направлениям, а, придерживаясь набранных темпов, удерживать планку достигнутых результатов.

Далее отчетные данные о том, как в течение года в компании внедрялась ПСЭ представила возглавляющая направление заместитель генерального директора по экономике Наталья Назарова.

В прошлом году сотрудниками компании было подано 16 060 кайдзен-предложений (из них внедрено 96,8%), 116 проектов по улучшению деятельности (более всего – по техническому направлению). В целях мотивации сотрудников в виде денежных премий было выплачено 6,9 миллионов рублей.

"Мы достигли определенных успехов, - подвела итоги Наталья Назарова. А самое главное практически весь персонал (78 %) вовлекли в процесс улучшений. Лидерами среди филиалов являются Бугульминские, Буинские, Приволжские электрические сети, Дирекция по обслуживанию потребителей.

Также заместитель генерального директора рассказала о группах качества и межфункциональных группах, в рамках которых уже сейчас реализуются предложения по улучшениям деятельности компании с визуализацией на стендах Бережливого производства.

"В этом году мы хотим сообщить о том, что в компании внедрены, успешно и результативно функционируют методы Бережливого производства, - отметила Наталья Назарова, - Заявить о своих достижениях мы хотим в рамках VI международного саммита "Умные производственные системы": "Предприятия будущего: инновации для перехода в индустрию 4.0". Планируем принять участие в конкурсе на соискание премии Правительства РТ за качество 2018 года по номинации "Производственные системы", а также провести аудит на соответствие ПСЭ мировым критериям (Производственной системы "Тойта") методом мирового сравнительного анализа.

Далее с докладами по реализации проектов, направленных на улучшение по своим направлениям, выступили руководители проектных команд. Так, заместитель генерального директора – технический директор Илшат Галимзянов рассказал о внесении изменений в техническую политику в части повышения качества закупаемых материально-технических ресурсов и оборудования, применяемых при новом строительстве и реконструкции. Актуальность решаемой проблемы, по его словам, продиктована нормативными требованиями по ведению закупочной деятельности и вероятностью закупки оборудования, не соответствующего требованиям качества, надежности, экономичности. В связи с этим в рамках проекта будет сформирован перечень оборудования, материалов и систем, рекомендуемых к применению в компании. Это позволит снизить эксплуатационные затраты, повысить эффективность проведения закупочных процедур, а также качество и надежность электроснабжения.

Наряду с докладом по реализации своего проекта заместитель генерального директора по информационным технологиям Диляра Ханнанова представила презентацию формирования цифрового стенда для отражения показателей эффективности. Она подробно остановилась на преимуществах уже имеющегося программного обеспечения по сравнению с традиционной кайдзен-доской и сообщила, что его внедрение обеспечит динамическую отчетность и возможность просмотра информации даже с планшета.

По завершении докладов были подведены итоги конкурса, проводимого в рамках Производственной системы "Энергия" в 6 номинациях и были поощрены самые активные сотрудники и подразделения компании.

Лучшим филиалом 2017 года были признаны Бугульминские электрические сети, получившие денежный сертификат на приобретение оборудования.

Дипломы победителей и индивидуальные денежные вознаграждения получили также самые активные сотрудники, представившие в течение прошлого года свои предложения по усовершенствованию производственного процесса.

Генеральный директор наградил также автора имиджевого слогана компании - начальника отдела систем учета электроэнергии и технического аудита Приволжских электрических сетей Романа Иванова. Напомним, что с инициативой выбора имиджевого слогана для компании выступили полгода назад представители "Бережливого производства". На внутреннем портале компании было организовано виртуальное голосование, в котором могли принять участие все сотрудники компании. В результате поэтапного отбора и на основании решения генерального директора компании победительницей конкурса была признана фраза - "С заботой о каждом, с энергией для всех!".