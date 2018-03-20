Компания "Т Плюс" за долги вводит ограничение подачи тепловой энергии ряду предприятий Новочебоксарска и Чебоксар

21 марта 2018 года из-за нарушения договорных обязательств в части оплаты потребленных энергоресурсов филиалом "Марий Эл и Чувашии" Т Плюс введено ограничение подачи тепловой энергии объектам ГУП ЧР "Чувашавтотранс" Минтранса Чувашии, расположенным по адресу: г.Новочебоксарск, ул.Коммунистическая, д.22. На момент введения ограничений задолженность предприятия составила 864,7 тыс. рублей за январь-февраль 2018 года. Прекращение подачи тепловой энергии произведено путем закрытия вводных задвижек, установленных в тепловом узле предприятия.

До введения крайних мер в отношении неплательщика энергокомпанией были предприняты все шаги для конструктивного и взаимоприемлемого урегулирования вопроса погашения накопленной задолженности. В связи с отсутствием со стороны должника действий по выплате суммы долга 13 марта т.г. в адрес Чувашавтотранса было направлено извещение на прекращение подачи тепловой энергии.

Стоит отметить, что за долги, в случае их неоплаты, в марте 2018 года также планируется ввести ограничение следующих потребителей:

• ОАО "Чебоксарский агрегатный завод", задолженность перед энергетиками составила 34 020,2 тыс.рублей;

• ОАО "Чебоксарский завод промышленных тракторов" - 26 675,7 тыс.рублей;

• Новочебоксарское МУП троллейбусного транспорта по адресам: ул.Промышленная, д.58; ул.Ж.Крутовой, д.4а; ул.Винокурова, д.97 - 520,8 тыс.рублей;

• ОАО "Автотранспортное предприятие №6" по адресу: г.Новочебоксарск, ул. Промышленная, д.53а - 414,8 тыс.рублей.

"Ряд наших клиентов, особенно во второй половине отопительного периода, нередко считает возможным "забыть" о своевременной и полной оплате потребленного тепла. По их расчетам, как видимо, энергетики вполне могут обеспечивать теплоснабжение в долг, потерпеть, пока клиент не соизволит расплатиться по счетам. Мы с такой позицией категорически не согласны и будем добиваться своевременной оплаты поставленных ресурсов всеми предусмотренными законодательством способами. Введение ограничений в отношении недобросовестных клиентов мера вынужденная – ведь энергетикам необходимо готовить оборудование к новому отопительному периоду, но оправданная и эффективная, как свидетельствует опыт", - отметила директор филиала Марий Эл и Чувашии ОАО "ЭнергосбыТ Плюс" Светлана Жаркова.

Напомним, на текущей неделе были введены частичные ограничения в отношении объектов теплопотребления АУ "НИИ экологии" Минприроды Чувашии. Причиной ограничений стали систематические нарушения потребителем договорных обязательств и задолженность в размере 1,45 млн рублей за период с октября 2015 г. по февраль 2018 г. Материалы о противоправных действиях руководства компании были направлены в правоохранительные органы. После начала процедуры ограничения от неплательщика последовали платежи в счет погашения накопленного долга.