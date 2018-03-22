В Общественной палате Российской Федерации с участием Министра энергетики Российской Федерации Александра Новака и Министра Российской Федерации Михаила Абызова состоялось заседание Общественного совета при Минэнерго России под председательством Президента и Председателя правления Сбербанка России Германа Грефа. Основными темами повестки стали итоги деятельности Минэнерго России за 2017 год и ключевые цели и задачи ведомства на 2018 год, а также предложенные Минэнерго России механизмы модернизации и реконструкции объектов генерации.

Александр Новак сообщил, что российский ТЭК сохранил лидирующую роль как в экономике страны, так и на международной арене. "В прошлом году мы вышли на 546,8 млн тонн добычи нефти, 691 млрд куб м газа. Динамика добычи угля также демонстрирует тенденцию к росту. В нормотворческой деятельности было принято 5 федеральных законов, 8 законопроектов было внесено в Госдуму РФ, 10 – в Правительство РФ. Утверждено более 80 постановлений и распоряжений Правительства, подготовленных Минэнерго", - сказал Министр.

Говоря об итогах работы в нефтяной отрасли, глава Минэнерго России отметил, что в прошлом году было введено 55 месторождений, в том числе Лодочное и Тазовское. "Рост инвестиций в отрасль составил 10% по отношению к 2016 году, а по сравнению с 2011 годом инвестиции практически удвоились", - отметил Александр Новак.

Министр добавил, что прошлый год стал годом исполнения соглашения ОПЕК+, также была завершена работа по подготовке законопроекта по НДД, который уже внесен в Госдуму и сейчас идет работа по его принятию. Кроме того, по словам Александра Новака, выполнение планов по модернизации НПЗ позволит увеличить глубину переработки и качество нефтепродуктов.

В числе ключевых задач отрасли на 2018 год глава Минэнерго России назвал утверждение Генсхемы развития нефтяной отрасли на период до 2035 года, принятие закона об НДД, стимулирование нефтепереработки.

Говоря о газовой отрасли, Министр отметил, что добыча газа по итогам 2017 года составила 691,1 млрд куб метров, увеличились поставки газа на внутренний рынок и объемы биржевой торговли, продолжилась газификация регионов и работа над использованием газомоторного топлива. В числе актуальных задач на перспективу Александр Новак назвал реализацию программы формирования общего рынка газа Евразийского экономического союза.

Глава Минэнерго России напомнил, что в прошлом году отмечался юбилей становления угольной отрасли. "По сравнению с 2016 годом на 15% возрос экспорт угля, а за шесть лет - на 75%. Объемы обогащения угля за шесть лет увеличились более, чем на 50%", - сказал Александр Новак

Подводя итоги работы электроэнергетической отрасли, Министр сообщил, что в 2017 году в электроэнергетике было введено 3,9 ГВт новой мощности. "В 2017 году было введено 140 МВт новой мощности ВИЭ, открыт крупный ветропарк в Ульяновской области", - отметил Александр Новак. Глава Минэнерго отметил, что удельный расход условного топлива за 6 лет снизился на 6%, а количество аварий в электросетях - на 23%.

Также Министр добавил, что была продолжена работа по снижению зависимости российского ТЭК от импортных оборудования и инновационному развитию отраслей ТЭК.

Председатель Общественного совета при Минэнерго России Герман Грефа отметил, что "Минэнерго была проделана огромная, результаты есть практически по всем направлениям".

Заместитель Министра энергетики РФ Вячеслав Кравченко коротко доложил о предложенных Минэнерго России механизмах модернизации объектов генерации. Он сообщил, что на модернизацию планируется направить 1 млрд 350 млрд рублей. "В настоящее время идет работа над определением критериев отбора для модернизации и решаются вопросы локализации оборудования, применяемого для модернизации", - сказал Вячеслав Кравченко.

В ходе заседания заместитель Министра энергетики РФ Антон Инюцын подвел итоги реализации Концепции открытости Минэнерго России. По данным Антона Инюцына, рост показателя открытости по сравнению с 2016 годом составил 14%. "Официальный сайт Минэнерго России поднялся за год с 45 на 22 место в рейтинге сайтов, также успешно состоялось внедрение механизма "открытых данных", - сказал Антон Инюцын.

Секретарь Общественного совета при Минэнерго России Михаил Курбатов отметил высокий уровень открытости Минэнерго России. Министр Российской Федерации Михаил Абызов выразил мнение, что Общественный совет при Минэнерго в части организации своей деятельности, выбора приоритетов и независимости в суждениях является эталоном для других министерств.

"Продолжается работа по созданию культуры государственного управления, где открытость и работа со своими клиентами являются неотъемлемой частью повседневной деятельности министерств и ведомств. Это требует вовлечения со стороны первого руководителя. Надеюсь, что в следующем политическом цикле эта культура продолжит развиваться. В целом работа министерства по реализации стандарта открытости заслуживает высокой оценки", - сказал Михаил Абызов.