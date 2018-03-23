На Красноярском экономическом форуме пройдут четыре тематические выставки

Традиционная ярмарка, представляемая в рамках 15-го Красноярского экономического форума (КЭФ) будет разделена на четыре тематических блока, которые позволят гостям и участникам мероприятия детально и углубленно познакомиться с регионом, сообщают организаторы КЭФ.

Пятнадцатый Красноярский экономический форум пройдет 12-14 апреля 2018 года. Тема форума — "Россия 2018-2024: реализуя потенциал".

По данным организаторов, выставку поделят на четыре тематические зоны — проект "Енисейская Сибирь", город Красноярск, XXIX Всемирная зимняя Универсиада-2019 и экспозиция предприятий. Всего будет представлено около 40 проектов в различных форматах — презентации, макеты, образцы продукции.

"Для малого и среднего бизнеса КЭФ важен как площадка для общения с потенциальными заказчиками без сложных административных барьеров. Кроме того, выставка форума — прекрасная возможность заявить о себе, представить свои технологические возможности. Это говорит о том, что форум носит максимально прикладной характер", — цитируют организаторы врио заместителя председателя правительства Красноярского края — министра экономического развития и инвестиционной политики региона Сергея Верещагина.

Макрорегиональный проект "Енисейской Сибири" будет представлен через проекты "Южный кластер", "Красноярская технологическая долина", "Строительство железнодорожной линии Кызыл-Курагино", "Строительство моста через Енисей в районе поселка Высокогорский", "Развитие аэропорта Красноярск", "Модернизация энергомощностей оптимизации системы теплоснабжения города Красноярска", "Агропромышленный парк Сибирь".

Экспозиция предприятий запланирована из двух блоков — в первом будут расположены выставки крупнейших промышленных компаний, работающих в Красноярском крае, второй тематический блок будет посвящен производственным ноу-хау от малого и среднего бизнеса.

В тематической зоне города Красноярска планируется презентация схемы организации дорожного движения до 2032 года, а блок Универсиады готовит для своих гостей ряд сюрпризов.

Красноярский экономический форум — одна из самых представительных в России переговорных площадок для лидеров бизнеса, государственного управления, политики, общественных организаций. Форум проводится ежегодно с 2004 года.

КЭФ-2017 был посвящен теме "Российская экономика: повестка 2017-2025". Форум посетили более 5 тысяч человек из 20 стран мира и свыше 50 регионов России. По итогам форума подготовлены и представлены в Минэкономразвития РФ предложения к комплексному плану деятельности правительства страны на период до 2025 года, доработан проект стратегии развития РФ до 2024 года.

РИА Новости