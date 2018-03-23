Регионы предлагают разработать отдельный закон об инновациях

Российские регионы при обсуждении законопроекта о науке выступают за разработку отдельного законопроекта об инновациях. Об этом в ходе парламентских слушаний в Совете Федерации (СФ) сообщила первый зампред комитета СФ по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова.

Парламентские слушания на тему "О проекте федерального закона "О научной, научно-технической и инновационной деятельности в Российской Федерации" проходят в СФ во вторник, 20 марта. Нынешняя редакция законопроекта предполагает регулирование законом о науке не только научной и научно-технологической, но и инновационной деятельности.

"Закон отдельный об инновационной деятельности - это тот посыл субъектов, который сегодня как одно из главных, что звучит при обсуждении данного закона", - сказала сенатор. Она напомнила, что некоторое время назад активно обсуждали вопрос о необходимости специального закона об инновационной деятельности и принципах ее государственной поддержки.

"Проведенный нашим комитетом еще в 2012 году опрос органов власти субъектов показал, что в абсолютном большинстве регионов считают принятие специального федерального закона, регулирующего инновационную деятельность, практически первоочередной задачей, которая необходима для оптимизации процесса модернизации экономики", - отметила сенатор.

К началу 2010 года в большинстве регионов приняли специальные законы, что нередко приводило к фактам "неоправданного вторжения" субъекта Федерации в компетенцию федерального уровня, напомнила Гумерова.

"Для решения проблемы в разное время было разработано несколько проектов федеральных законов, которые регулируют права и отношения в инновационной сфере. Позднее в действующем законе была попытка объединить эти два вида деятельности в одном законе. Авторы [нового закона о науке] пошли дальше, попытались совместить регулирование научной и инновационной деятельности. Однако необходимо четкое разделение этих сфер", - считает сенатор.

Разработка нового закона о науке

Федеральный закон "О научной, научно-технической и инновационной деятельности в РФ" должен заменить действующий базовый закон "О науке и государственной научно-технической политике". Разработчиком законопроекта является Министерство образования и науки РФ. Первоначальный вариант документа вызвал бурную дискуссию среди ученых, которые назвали закон сырым. В настоящее время законопроект дорабатывается с учетом мнения всех заинтересованных сторон.

Источник: ТАСС