Россиянам разрешат оплачивать "коммуналку" напрямую

На прямые договоры с ресурсоснабжающими компаниями жильцы многоквартирных домов смогут переходить с 1 апреля. Госдума окончательно приняла закон, который, по мнению авторов, должен помочь в решении проблемы неплатежей за ЖКУ. Сегодня объем задолженности управляющих компаний (УК) перед ресурсоснабжающими организациями составляет примерно 250 миллиардов рублей. Эту сумму УК собрали с потребителей, но не перечислили ресурсоснабжающим организациям.

Теперь управдомы больше не будут выступать посредниками между жильцами и поставщиками коммунальных ресурсов. Речь идет об оплате отопления, горячей и холодной воды. За электричество, а также за газ россияне уже платят напрямую.

По новым правилам, собственники смогут заключать договоры с ресурсоснабжающей организацией, приняв такое решение на общем собрании жильцов. Новые правила должны заработать с 1 апреля 2018 года.

Как отмечали в ходе рассмотрения законопроекта его авторы, это позволит избежать обогащения управляющих компаний за счет средств граждан. Но далеко не все УК - "жулики", объяснила глава комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Галина Хованская. Законопроект поможет в решении задолженности, которая образуется у управдомов. Из-за долгов они вынуждены снижать качество жилищных услуг, либо банкротиться.

Из расчетов жильцы смогут исключать только те УК, которые не смогли вовремя (в течение двух месяцев) рассчитаться с ресурсоснабжающими организациями.

Как пояснил ранее "РГ" министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Михаил Мень, жильцы смогут воспользоваться этим правом, если качество работы управляющей компании их не устраивает. Не обязательно ждать накопления долгов.

Ресурсоснабжающие организации тоже могут в одностороннем порядке разорвать договор с УК и перейти на прямые договорные отношения с потребителем в случае наличия задолженности за тот же срок. С целью защиты граждан от "двойных" квитанций о расторжении такого договора с УК об изменениях обязательно уведомляется орган государственного жилищного надзора. Правда, "ресурсникам" понадобится время на переход на новые отношения - по закону, не более трех месяцев.

"Это первый шаг к решению проблемы неплатежей", - отметила Хованская в ходе поправок. По ее словам, "газоснабжение, электроснабжение уже давно по всей стране работают по этой схеме, и, при прочих равных условиях, у них более высокая собираемость".

О необходимости как можно скорее принять соответствующие нововведения в декабре в ходе большой пресс-конференции заявил президент России Владимир Путин. Он отметил, что необходимо "отрезать" управляющие компании от "денежного потока", так как они не всегда своевременно и в полном объеме расплачиваются с ресурсоснабжающими организациями.

ГД приняла еще одни поправки на тему платежей за ЖКУ. Согласно им, на платежках разрешат печатать только социальную рекламу и информацию Минздрава, МЧС и МВД. А коммерческая реклама будет под запретом. Дело в том, что граждане иногда путают и просто выкидывают платежки, думая, что это рекламный спам.

Российская газета