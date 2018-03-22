"Ростелеком" в 2018 году обеспечит доступом в сеть 5 селений Северной Осетии в рамках устранения цифрового неравенства

Пять малочисленных населенных пунктов Северной Осетии в четырех районах республики получат до конца года доступ в интернет со скоростью не менее 10 Мбит/с по программе устранения цифрового неравенства. Для этого "Ростелеком" проложит 100 км волоконно-оптических линий связи (ВОЛС). Завершение строительства запланировано на октябрь 2018 года. К этому времени жители поселков Тельмана и Советский в Моздокском районе, селения Кобан в Пригородном, селения Цаликово в Алагирском и селения Чми в МО Владикавказ получат возможность доступа к сети интернет.

Евгений Гальцев, директор Северо-Осетинского филиала ПАО "Ростелеком":

"На территории РСО-Алания реализация проекта "Устранение цифрового неравенства" началась в 2015 году. Уже построены оптические линии связи к шести поселениям: в Ирафском районе это селения Ахсарисар, Новый Урух, Среднй Урух, Толдзгун, а также с.Нижний Малгобек в Моздокском районе и с.Рассвет в Ардонском районе. В этих населенных пунктах были введены в эксплуатацию точки коллективного доступа к сети Интернет. Для сельчан был открыт доступ ко всему спектру государственных услуг в электронном формате: от образования и соцзащиты до медицины. Немаловажный факт: с 1 августа 2017 года "Ростелеком" отменил плату за пользование интернетом через точки Wi-Fi, построенные в рамках проекта устранения цифрового неравенства".

В дополнение к проекту в 2017 году "Ростелеком" обеспечил создание оптической инфраструктуры связи на базе технологии GPON (Gigabit passive optical network) в селениях Верхняя и Нижняя Саниба и в поселке Молодежный Пригородного района, учитывая многочисленные просьбы жителей этих населенных пунктов. Для этого было проложено 17 км волоконно-оптических линий связи и смонтировано 640 портов GPON.

Согласно Федеральному закону "О связи", в рамках оказания универсальных услуг связи во всех населенных пунктах страны с численностью жителей от 250 до 500 человек организуются точки доступа в интернет со скоростью не менее 10 Мбит/с. В соответствии с распоряжением Правительства РФ, единым оператором универсального обслуживания на территории страны назначен "Ростелеком".