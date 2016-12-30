RusCable Insider Digest на каникулах!

Вышел заключительный в этом году выпуск RusCable Insider Digest – №17 от 26 декабря 2016 года. Команда портала RusCable и редакция RusCable Insider спешит поздравить наступающим Новым годом и Рождеством.

К предновогоднему выпуску подготовлено специальное приложение – всего несколько страниц с занимательными играми для детей и взрослых для нескучного и полезного времяпрепровождения в длинные каникулы. Скачать бесплатно можно по ссылке: http://www.ruscable.ru/press/insider/show-554.html.

Новый номер ждет читателей как всегда, в понедельник, 16 января. Напоминаем, что акция "Инсайдер в подарок" продлиться до 31 января. Мы открыты для общения и сотрудничества, с радостью ответим на Ваши вопросы и рассмотрим предложения: insider@ruscable.ru.



RusCable Insider Digest («РусКабель Инсайдер Дайджест», свид-во ЭЛ № ФС 77-67589) – еженедельный дайджест рынка кабеля, электротехники и энергетики. Является сборником актуальных новостей, публикаций и мнений о кабельном рынке и его тенденциях для тех, кто ценит свое время. Данное издание призвано облегчить ежедневный труд в плане сбора информации.

Издание создано для руководителей заводов-производителей кабельной продукции, потребителей кабельной продукции, а также всех участников рынка, заинтересованных в получении готового краткого и емкого отчета, позволяющего принимать управленческие решения вовремя или даже раньше коллег. Insider RusCable удобно читать как в электронном так и в бумажном виде. Распечатайте новый выпуск сами или читайте с мобильного устройства!

Дополнение от 29 декабря

В конце декабря на форуме и в социальных сетях стартовал конкурс #ячитаюRusCableInsider. Главным подарком от портала RusCable и еженедельника RusCable Insider Digest стали часы Samsung Gear S2 classic. По условиям розыгрыша участник должен был сделать фотографию с любым выпуском RusCable Insider Digest (электронным или печатным) и сопроводить фото слоганом к изданию или интересным комментарием. Разместить фото в Instagram (хештег #ячитаюRusCableInsider) или на форуме. Все работы, присланные на конкурс были пронумерованы.

Победитель был определен путем выдачи номера с помощью программы-генератора случайных чисел 29 декабря. Победителем в нелегкой борьбе стал уважаемый на профессиональном форуме кабельщиков эксперт – Дмитриев Владимир Николаевич, ЗАО "МТК Металл-Комплект", Каменск-Уральский, Свердловская обл.

Поздравляем победителя!