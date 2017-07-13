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Отраслевые новости: Россия

Итоги дискуссии на ИННОПРОМ: работодатели больше довольны выпускниками ссузов, чем вузов

Итоги дискуссии на ИННОПРОМ: работодатели больше довольны выпускниками ссузов, чем вузов

14 июля 2017, 16:04
Рубрика: Россия
Метки: WorldSkills Russia, ИННОПРОМ-2017

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Заместитель гендиректора по внедрению регионального стандарта кадрового обеспечения промышленного роста Союза «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» Дмитрий Глушко выступил модератором дискуссии «Базовые кафедры в технических вузах. Взаимодействие с работодателями и средне-специальными учебными заведениями», которая состоялась 13 июля в рамках международной промышленной выставки ИННОПРОМ в Екатеринбурге.

Ректоры ведущих технических вузов, учёные и HR-директора промышленных предприятий обсудили потребности рынка, а также сильные и слабые стороны во взаимодействии вузов с работодателями в подготовке специалистов для современных производств, в которой стандарты WorldSkills – один из наиболее приоритетных инструментов.

Итоги дискуссии подтвердились результатами оценки удовлетворённости работодателей системой кадрового обеспечения, который показал, что работодатели, взаимодействующие с системой высшего образования, недовольны больше, чем их коллеги, которые работают с системой среднего профессионального образования.

«Системе высшего образования необходимо переходить на такой механизм подготовки кадров, чтобы выпускник мог получить несколько компетенций в рамках обучения, как в системе среднего профессионального образования, – считает Дмитрий Глушко. – На данный момент, по крайней мере, с точки зрения практических навыков, выпускники СПО более квалифицированы, чем выпускники вузов».

Компания: WorldSkills
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