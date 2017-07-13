Итоги дискуссии на ИННОПРОМ: работодатели больше довольны выпускниками ссузов, чем вузов

Обзорная статья
14 июля 2017, 16:04
Рубрика: Россия
Метки: WorldSkills Russia, ИННОПРОМ-2017
Заместитель гендиректора по внедрению регионального стандарта кадрового обеспечения промышленного роста Союза «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» Дмитрий Глушко выступил модератором дискуссии «Базовые кафедры в технических вузах. Взаимодействие с работодателями и средне-специальными учебными заведениями», которая состоялась 13 июля в рамках международной промышленной выставки ИННОПРОМ в Екатеринбурге.
Ректоры ведущих технических вузов, учёные и HR-директора промышленных предприятий обсудили потребности рынка, а также сильные и слабые стороны во взаимодействии вузов с работодателями в подготовке специалистов для современных производств, в которой стандарты WorldSkills – один из наиболее приоритетных инструментов.
Итоги дискуссии подтвердились результатами оценки удовлетворённости работодателей системой кадрового обеспечения, который показал, что работодатели, взаимодействующие с системой высшего образования, недовольны больше, чем их коллеги, которые работают с системой среднего профессионального образования.
«Системе высшего образования необходимо переходить на такой механизм подготовки кадров, чтобы выпускник мог получить несколько компетенций в рамках обучения, как в системе среднего профессионального образования, – считает Дмитрий Глушко. – На данный момент, по крайней мере, с точки зрения практических навыков, выпускники СПО более квалифицированы, чем выпускники вузов».