Министр энергетики ОАЭ примет участие в РЭН-2017

РусКабель приглашает на юбилейную выставку
30 августа 2017, 14:43
Рубрика: Выставки, форумы
Метки: РЭН-2017
Министр энергетики Объединенных Арабских Эмиратов Сухейль аль-Мазруи подтвердил свое участие в Российской энергетической неделе (РЭН), которая состоится с 3 по 7 октября 2017 года.
В ходе деловой программы РЭН запланировано обсуждение ситуации на мировых нефтяных рынках. Напомним, что Объединенные Арабские Эмираты являются участником соглашения ОПЕК+ об ограничении добычи нефти. Сухейль аль-Мазруи заявил о планах по снижению поставок по всем маркам нефти и сокращению экспорта нефти на порядка 10% в сентябре. «ОАЭ привержены своему участию в сокращении добычи ОПЕК», — подчеркнул глава энергетического ведомства ОАЭ.