Начала свою работу выставка Cabex-2018

Сегодня, 20 марта, торжественно открылась 17-я международная выставка кабельно-проводниковой продукции Cabex. Оргкомитет выставки: Группа компаний ITE, Всероссийский научно-исследовательский институт кабельной промышленности (ВНИИКП) и Ассоциация "Электрокабель". RusCable.Ru традиционно выступает генеральным информационным партнером выставки.

"Кабельная промышленность является стратегически важной отраслью, снабжая своей продукцией предприятия машиностроения, энергетики, строительства, связи и коммуникаций, нефтегазового и горнодобывающего комплексов. Выставка Cabex – это масштабное отраслевое событие, отражающее все ключевые события и собирающее на одной площадке более 150 отечественных и зарубежных компаний. Об эффективности данной площадки говорит то, что около 70% её участников находят новых клиентов и бизнес-партнеров. Проведение выставки способствует внедрению на отечественном рынке инновационных решений в области кабельной промышленности, привлечению инвестиций в отрасль и тем самым ускорению её развития. Кроме того, здесь определяются пути решения одной из важнейших задач энергетики – создание эффективных и энергосберегающих путей передачи электроэнергии. Уверен, в 2018 году выставка найдет на своей площадке новых участников, пройдет на высоком уровне и будет содействовать не только обеспечению внутренного рынка, но и позволит своим участникам выходить на новые международные площадки", – зачитал в рамках торжественного открытия выставки приветствие Минпромторга России заместитель директора Департамента станкостроения и инвестиционного машиностроения Олег Токарев.

"У нас в Москве развивается инновационная промышленность. Более 80 инновационных предприятий уже созданы в Москве, на тих предприятиях уже применяют продукцию сегодняшней выставки. Я убежден, что бизнес, который приехал сюда непременно найдет своего покупателя. Будет заключено огромное множество необходимых контрактов. Ну и сегодня у нас праздник маркетинга – ведь основная задача маркетолога представить свою продукцию так, чтобы её купили. И я убежден, что не только российские предприятия придут сюда, но и импортные предъявят свою продукцию, и мы и дальше будем двигаться в этом направлении", – так выступил на открытии депутат Московской городской Думы, заместитель председателя комиссии по науке и промышленности Александр Сметанов.

"Выставка Cabex завоевала твердое место как ежегодный форум кабельщиков. И практические результаты работы на выставке и ваша активность сразу оценивает работу экономики. Я хотел бы привести цифры. В 2017 году мы показали неплохие результаты. Кабельная промышленность России и стран СНГ, входящих в Ассоциацию "Электрокабель", показала рост 6,8% по сравнению с 2016 годом. И это хорошие цифры. И эта динамика в экономике отражается в результатах работы выставки. Я хочу сказать, что сегодня на выставке присутствуют 145 компаний, это без средств массовой информации. Это на 17 компаний больше, чем в 2017 году. Площади экспонентов увеличилась на 18%. Мы считали, что этот зал оптимальный, но если такими темпами будет двигаться, он нам может оказаться маловат. И это хороший показатель, что и выставка живет, и промышленность двигается. Мы ожидаем свыше 4-х тысяч посетителей", – поприветствовал собравшихся генеральный директор ОАО ВНИИКП Геннадий Мещанов.

И компаний действительно много. Это "Камский кабель", "Холдинг Кабельный альянс", "Сарансккабель", "Москабельмет", Кабельный завод "Алюр", "Севкабель", "Томский кабельный завод", NOVKABEL (Сербия), TT OKROGLICA D.D (Словения), "Спецкабель", "Ункомтех", "Русская кабельная компания" и многие другие. Разработки, что представлены на выставке, описаны RusCable Insider Digest в специальном выпуске "Digest по Cabex">>

На выставке представлена и деловая программа. Уже сегодня прошел обучающий семинар ГК "Москабельмет" "Инновационная продукция в кабельной индустрии. От разработки до монтажа" для проектировщиков и инженерно-технического персонала, где специалисты представили новую конструкцию силового кабеля среднего напряжения ТЭВОКС.

В 2017 году ГК "Москабельмет" разработала норую конструкцию силового кабеля с темростойкой изоляцией с длительно допустимой температурой нагрева токопроводящих жил 90 С. Современные кабели ТЭВОКС совместили в себе достоинства конструкций с изоляцией из СПЭ и традиционных кабелей с БПИ. Патент на полезную модель РФ № 170263 "Кабель силовой с увеличенной длительно допустимой температурой нагрева токопродящих жил, не распространяющий горение, пониженной пожароопасности" получен 12 декабря 2016 года. Это кабеля наилучшим образом подходят для городских кабельных линий в сетях с изолированной нейтралью на номинальное и переменное напряжение 6, 10 и 20 кВ, частотой 50 Гц. Кабели всех марок ТЭВОКС могут быть проложены без предвательного подогрева при температурах до -15 С.

Как рассказал в приветственном слове Павел Моряков, генеральный директор "Москабельмет", это "эволюционный кабель", как эволюция из БПИ. Кабели ТЭВОКС имеют эффект "самозалечивания", металлическая оболочка кабелей с термостойкой изоляцией на 100% защищает от механических повреждений и проникновения воды к изоляции, длительно допустимые токовые нагрузки и токи короткого замыкания кабелей соизмеримы с параметрами кабелей с изоляцией из СПЭ, а их гарантийный срок эксплуатации - 10 лет. Кроме того, в МКМ для этого кабеля разработали муфты и при их использовании дают гарантийный срок на кабельную линию в 10 лет. Сейчас кабель ТЭВОКС проходит сертификацию в ПАО "ФИЦ", чтобы пройти требования технической политики ПАО "Россети".

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