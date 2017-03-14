 
Подписаться на новости
Новости компаний

"Камский кабель" на выставке "Cabex-2017"

Камский кабель на выставке Cabex-2017

31 марта 2017, 16:18
Рубрика: Новости компаний
Метки: Cabex-2017, КАБЕКС-2017, КАМСКИЙ КАБЕЛЬ

Обсудить на форуме

300 просмотров

С 21 по 23 марта в Москве (КВЦ «Сокольники») состоялась Международная выставка кабельно-проводниковой продукции «Cabex». Традиционно стенд компании «Камский кабель» стал одним из самых ярких и запоминающихся в ряду других компаний.

 Экспозиция завода стала центром притяжения посетителей выставки. Представители завода  провели ряд переговоров с потребителями продукции, поставщиками сырья и материалов обсудили с партнерами вопросы, касающиеся усовершенствований конструкций изделий, а также новые разработки кабелей и проводов. На стенде была представлена основная номенклатура изделий.

Выставка «Cabex-2017» вновь стала важнейшим событием в кабельной индустрии, местом встречи экспертов, производителей и потребителей кабеля, проводов и комплектующих, площадкой для обсуждения актуальных вопросов отрасли.

Благодарим наших партнеров, клиентов и гостей выставки за интерес к продукции «Камского кабеля». Надеемся на взаимовыгодное и долговременное сотрудничество!

ПОДРОБНЕЕ О КОМПАНИИ

Компания: ООО "Камский кабель"
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
Информация по заявке
Актуальность
Город
Текст по заявке
или прикрепите файл
Прикрепить файл
Контактные данные
Организация
E-mail
Телефон
Контактное лицо
Комментарий
Отраслевая Служба Заказов от RusCable.Ru
– это оперативный бесплатный сервис для покупателей КПП.

Стоит только заполнить форму слева и в течение нескольких минут Вашу заявку увидит около сотни компаний-поставщиков. Те организации, которые могут ответить указанным Вами требованиям, напрямую свяжутся с Вами.

Остались вопросы? Задайте их операторам Службы Заказов
тел.: 8 (495) 229 33 36
или e-mail: zakaz@kab.ru


Работайте быстро и без посредников, работайте с RusCable.Ru!