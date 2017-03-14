"Камский кабель" на выставке "Cabex-2017"

CABEX 2017
31 марта 2017, 16:18
Рубрика: Новости компаний
Метки: Cabex-2017, КАБЕКС-2017, КАМСКИЙ КАБЕЛЬ
С 21 по 23 марта в Москве (КВЦ «Сокольники») состоялась Международная выставка кабельно-проводниковой продукции «Cabex». Традиционно стенд компании «Камский кабель» стал одним из самых ярких и запоминающихся в ряду других компаний.
Экспозиция завода стала центром притяжения посетителей выставки. Представители завода провели ряд переговоров с потребителями продукции, поставщиками сырья и материалов обсудили с партнерами вопросы, касающиеся усовершенствований конструкций изделий, а также новые разработки кабелей и проводов. На стенде была представлена основная номенклатура изделий.
Выставка «Cabex-2017» вновь стала важнейшим событием в кабельной индустрии, местом встречи экспертов, производителей и потребителей кабеля, проводов и комплектующих, площадкой для обсуждения актуальных вопросов отрасли.
Благодарим наших партнеров, клиентов и гостей выставки за интерес к продукции «Камского кабеля». Надеемся на взаимовыгодное и долговременное сотрудничество!