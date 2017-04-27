На РМЭФ говорили о будущем генерирующих мощностей

Современное состояние, перспективы и направления развития генерирующих мощностей в России эксперты обсудили в первый день Российского международного энергетического форума. Организаторами профильной конференции выступили «Газпром энергохолдинг» и «ЭкспоФорум-Интернэшнл».



В настоящий момент подходит к концу ввод новых генерирующих мощностей, производители электроэнергии завершают инвестиционные проекты, многие из которых были реализованы в рамках договоров о предоставлении мощности (ДПМ). В 2010-2011 годах после ликвидации РАО «ЕЭС» инвесторам предложили ДПМ как программу государственного стимулирования: компании обязаны были строить новые мощности в обмен на гарантированную окупаемость вложений. О том, как развивать генерирующие мощности сегодня и какие существуют механизмы привлечения инвестиций в их модернизацию, и шла речь в ходе дискуссии.



«В существующей модели конкурентного отбора мощности (КОМ) частично учтены только эксплуатационные затраты. До 2020 года у генерирующих компаний нет стимулов для модернизации существующего и строительства нового оборудования не в рамках механизма ДПМ», – отметил модератор встречи Михаил Булыгин, начальник Управления прогнозирования и методологии работы на ОРЭМ ООО «Газпром энергохолдинг». Решением может стать изменение модели КОМ, что позволит провести работы по модернизации и ввести надбавку к цене КОМ для угольной генерации первой ценовой зоны, отметил эксперт.



Представитель Департамента развития электроэнергетики Министерства энергетики России Андрей Максимов привел данные о необходимости ввода новых и модернизации существующих станций: до 2035 года требуется обновление или вывод из эксплуатации 129 ГВт мощностей ТЭС, для 76 ГВт ТЭС целесообразна модернизация оборудования. При этом рекомендуемые объемы демонтажа на ТЭС составляют 53 ГВт, а необходимые объемы ввода в эксплуатацию новых ТЭС в 2025-2035 гг. составляют 59,5 ГВт.



«Сегодня нет дефицита мощности в целом по ЕЭС России, а для покрытия локальных дефицитов мощности (Калининград, Крым, Тамань) разработаны работоспособные механизмы», – сообщил Максимов. При этом происходит естественный физический износ оборудования, и программа ДПМ завершается. Предлагаемые Министерством меры – продолжение эксплуатации действующего оборудования, модернизация, ввод нового оборудования, прекращение эксплуатации неэффективного оборудования. Что касается прогноза динамики инвестиций, итоговый объем высвобождаемых денежных средств от окончания ДПМ в период с 2020 по 2027 гг. оценивается в 130-180 млрд рублей в год, сообщил спикер.



Заместитель председателя правления АО «Системный оператор единой энергетической системы» Федор Опадчий рассказал о механизмах перспективного планирования в электроэнергетике. В связи с тем, что накопленный избыток генерирующих мощностей значительно увеличивает конкуренцию в РСВ (рынке на сутки вперед), рост цен на электроэнергию отстает от динамики цен на газ и основных индексов.



Действующая модель оптового рынка способствует выводу из эксплуатации морально и физически устаревшего оборудования – при этом нет механизмов обеспечения новых вводов (кроме локальных дефицитов) и модернизации. Накапливающийся износ парка оборудования может привести к резкому росту затрат на его содержание, что при сохранении текущих затрат на РСВ и КОМ создает риск скорейшего вывода из эксплуатации, исчерпания текущих сверхнормативных объемов мощности. «Необходимо принять решение о модели управления парком генерирующих мощностей на среднесрочную перспективу», – подытожил он.



«Модернизация действующей мощности – наиболее дешевое средство сохранения надежности действующей энергосистемы», – считает Александра Панина, заместитель генерального директора по маркетингу и сбыту АО «ИНТЕР РАО – Управление электрогенерацией». Необходимые условия для этого – индексация ключевых точек КОМ, конкурсный отбор инвестиционных проектов на новое строительство и ДПМ на модернизацию.



Директор по экономике ПАО «Квадра» Светлана Никонова обозначила вопросы продления ресурса региональной теплогенерации. Последние 20 лет устойчиво растет износ теплогенерирующего оборудования и тепловых сетей ТЭС. Эта проблема остро стоит перед большинством регионов и муниципалитетов – необходима увязка потребностей региона с возможностями рынка.



Безальтернативные источники тепла, как, например, Губкинская ТЭЦ в Белгородской области или Курская ТЭЦ-1 в Курске, просто не могут быть выведены из эксплуатации: от одного источника построена система теплоснабжения городов, а менять всю схему теплоснабжения – неподъемная задача для муниципалитетов. Эксперт отметила: «Модернизация оборудования – разумное и приемлемое решение проблемы».



О возможной концепции модернизации региональных объектов рассказал Эдуард Лисицкий, заместитель генерального директора по развитию ПАО «ТГК-1». Проект может включать ходатайство региона о необходимости модернизации с приложением проекта модернизации, оценку проекта со стороны Минэнерго и НП «Совет рынка», утверждение перечня проектов модернизации Правительством РФ, расчет долей на рынок тепла и рынок мощностей и определение надбавки к цене на мощность со стороны НП «Совет рынка».



«Сегодня строительство новых электрогенерирующих мощностей нецелесообразно», – заявил спикер, говоря о перспективах ТЭЦ в схеме теплоснабжения Петербурга. При этом важно развивать существующие ТЭЦ, модернизировать оборудование без увеличения электрической мощности, автоматизировать производство, оптимизировать режимы работы, использовать распределительные системы теплоснабжения.



Алексей Купрещенков, руководитель работы по регуляторной поддержке и развитию энергорынка ПАО «Юнипро», положительно оценил программу ДПМ: «Создан уникальный инвестиционный климат в отрасли – доверие инвесторов стимулирует рост экономики». При этом он отметил, что было создано 19 МВт новых современных мощностей, более 1300 рабочих мест в энергетике, снизилось потребление топлива, выбросы CО2, открылись производственные мощности (Siemens в СПб). Что же касается состояния энергетического оборудования, то, по оценке Ростехнадзора в 2015 году, модернизация происходит медленно, старение оборудования прогрессирует.



Каким образом обустроить энергетику – задается вопросом эксперт и предлагает: довести цену КОМ до уровня, обеспечивающего компенсацию расходов, разработать механизм стимулирования модернизации.



В свою очередь Владимир Демьянов, руководитель сервисного центра ПАО «Силовые машины», рассказал о результатах проведенных предприятием исследованиях мировой практики. По его словам, 60% генераций в мире обновляется, и если мы не будем этим заниматься, «нас ждет лавинообразный отказ оборудования». Продление ресурса оборудования должно быть редкой, исключительной мерой, считает эксперт.



Участники конференции сошлись во мнении, что необходимы новые подходы в развитии генерирующих мощностей. Однако конкретные идеи и механизмы требуют большой проработки и исследования, участия всех сторон процесса.