28 апреля 2017 г в рамках деловой программы выставки «Связь-2017» журнал «Фотон-Экспресс» провел семинар «Волоконная оптика – основа современных телекоммуникаций. Российские решения и лучший мировой опыт».



В программе семинара прозвучали доклады «Волоконная оптика вчера, сегодня, завтра», «Фотон-Экспресс – все о волоконной оптике и не только» (Свинцов А.Г., «Фотон-Экспресс»)



В первой секции семинара «Мировые лидеры для России» выступили представители компаний Corning, OFS, Sumitomo c докладами:

«Выбор оптического волокна для современных систем передачи», «Возможности лаборатории российского филиала OFS» (Микилев А.И. российский филиал OFS).



«Инновационные волоконные решения от Corning для России. Оптимизация сетей связи и увеличение дальности передачи», «Надежность ВОЛС, влияние внешней среды для кабелей, находящихся в длительной эксплуатации» (Акопов С.Г., Corning).



«Оптические волокна Sumitomo Electric: от стандартных до волокон рекордных показателей» (Онуки С, Алтунин Ю.М. Sumitomo).

«Самые современные сварки для волокон» (Хонса Л., Sumitomo )

«Компоненты оптических и высокочастотных систем» (Зала Ф., Sumitomo ) .



Во второй секции семинара «Сделано в России. Работает на Россию» с докладами выступили представители отечественных компаний:

«Российское оптическое волокно: достигнутые результаты и перспективы развития» (Мунтанилов В.С., АО «Оптиковолоконнные Системы».

«АО «Москабель-Фуджикура» –производство волоконно-оптических кабелей связи» ( Длюров О.В., МКФ)

«Метрологическое обеспечение ВОЛС» (Тихомиров С.В., ВНИИОФИ)

Семинар собрал большое число специалистов. Успех и эффективность проведения семинара подтвердило как участие в нем ведущих компаний, работающих в области волоконной оптики, так и активное обсуждение вопросов и докладов предложенной тематики.

Редакция журнала «Фотон-Экспресс» и участники семинара выражают благодарность организаторам деловой программы выставки «Связь-2017».



До встречи в следующем году!