Итоги четвертого дня ИННОПРОМ-2017

В рамках работы Пресс-центра ИННОПРОМ 13 июля состоялась пресс-конференция "Как работу на заводе превратить в работу мечты". Участниками мероприятия стали генеральный директор компании HeadHunter Михаил Жуков, экс вице-президент по персоналу оргкомитета Олимпиады Сочи-2014 и Сбербанк России Марина Починок, главный эксперт по подбору персонала и развитию бренда работодателя "СИБУР Холдинг" Валентина Черных, директор департамента кадровой политики "ГМК Норильский никель" Дарья Крячкова, эксперт по подбору и проектам "Энел Россия" Анна Хамнаева, директор по персоналу Челябинского трубопрокатного завода Светлана Кузьминых, директор Екатеринбургского филиала HeadHunter Анна Хвостова.



В ходе пресс-конференции спикеры рассказали о ситуации на рынке труда в производственном секторе России и Урала, об опыте применения digital-инструментов для отбора персонала, анализе и оптимизации процессов, поделились современными подходами в привлечении студентов для дальнейшего трудоустройства, о дистанционном образовании по индивидуальным программам.



Михаил Жуков, генеральный директор компании "HeadHunter", рассказал, что на рынке есть серьезный бисбаланс между требованиями бизнеса и качеством подготовки инженеров. Возможно, ситуация с адекватной подготовкой инженеров будет ухудшаться.



"В первую очередь начинают исчезать те профессии, которые легко поддаются автоматизации. Уходят в прошлое профессии логистов и охранников, в скором времени, возможно, частично уйдут юристы. Надо понимать, что с изменениями, которые произойдут в сфере добычи сырья, многие добывающие сырье компании также испытают какие-то реструктуризации в этом направлении, и здесь тоже какие-то профессии исчезнут, но зато появятся новые. На сегодняшний день основными заказчиками на производственный персонал выступают такие традиционные промышленные центры, как Урал, Сибирь, а также крупные региональные центры – Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород. Спрос на инженеров, энергетиков и технологов вырос на 87% за последний год на Урале. При этом в Свердловской области рост вакансий в сфере производственного персонала на четверть выше, чем в целом по России", - сообщила директор Екатеринбургского филиала HeadHunter Анна Хвостова.



Студенты из 15 ведущих вузов России ежегодно приезжают на предприятия группы "Норникель" для прохождения производственной практики и участия во внутреннем чемпионате по решению бизнес кейсов "Покорители Севера". Современные подходы в привлечении студентов позволяют качественно оценить будущих инженеров и создать необходимые условия для развития предприятия. Более 80% выпускников рассматривают компанию как место практики или работы.



По словам главного эксперта по подбору персонала и развитию бренда работодателя "СИБУР Холдинг" Валентины Черных, в компании заметно трансформировалась профессия рабочего. "Рабочие становятся более универсальными, появилось требование знания английского языка. Пять лет назад казалось, что это нереально, но сейчас мы понимаем, что мы строим новый завод, надо, чтобы рабочий понимал, как работать на новом оборудовании, соответственно, мог бы, например, пообщаться с иностранными коллегами", - подчеркнула она, добавив, что сегодня все больше профессий требуют навыков IT.



28 производственных площадок СИБУРа рассредоточены по всей стране, некоторых специалистов подбирают из удаленных регионов, активно применяя digital-инструменты. Это кардинально поменяло подход к рекрутменту: HR-специалисты закрывают вакансию в среднем в 6 раз быстрее. Несмотря на то, что бизнес переходит на "цифру", также сотрудники могут стать фактором прорыва.



Также состоялось подписание соглашения о поддержке дискуссионной платформы "Трудоустройство и востребованность выпускниками вузов" в рамках XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов между Уральским федеральным университетом им. первого Президента России Б. Н. Ельцина в лице ректора УрФУ Виктора Кокшарова и благотворительным фондом "Система" в лице президента Елены Чернышковой на сумму 9 млн 800 тысяч рублей. Уральский федеральный университет получил статус партнера Всемирного фестиваля молодежи и студентов, который пройдет в октябре этого года в Сочи.