ИННОПРОМ стал главной площадкой "умного"производства

В 2017 году Международная промышленная выставка ИННОПРОМ подтвердила статус основной площадки для лидеров промышленных отраслей - на 50 тысячах квадратных метров выставочных площадей были выстроены стенды более 600 компаний из 20 стран мира, 95 государств направили на ИННОПРОМ-2017 свои торгово-промышленные делегации. Всего за четыре дня выставки было выдано 50 194 бейджа. Количество натуральных образцов продукции робототехники и машиностроения, представленных на ИННОПРОМ, выросло в 2,5 раза по сравнению с показателями 2016 года.



Главное



Президент Российской Федерации в рамках рабочего визита в Екатеринбург 9 июля 2017 года принял участие в открытии Международной промышленной выставки ИННОПРОМ-2017. Владимир Путин отметил, что на ИННОПРОМ представлены российские компании, активно внедряющие передовые технологии. "Это очень важно - увидеть их реальную эффективность и практические результаты, такие как улучшение условий труда, рост его производительности, снижение издержек, современный уровень управления и, в конечном счете, повышение конкурентоспособности отечественной продукции, товаров и услуг", - сказал Путин.



Президент РФ также посетил выставку 10 июля 2017 года и ознакомился с разработками и образцами продукций, которые были представлены на стендах Министерства промышленности и торговли РФ, Свердловской области, страны-партнера ИННОПРОМ-2017 – Японии, группы компаний "Ренова", Национальной технологической инициативы (НТИ), Русской медной компании (РМК) и Группы "Синара".



В рамках первого дня Международной промышленной выставки ИННОПРОМ-2017 прошла главная стратегическая сессия "Умное производство: конкуренция моделей vs конкуренция технологий". "Мы с вами действительно сегодня являемся непосредственными участниками самой масштабной технологической революции. Цифровые производства, услуги, умные среды уже отвоевали 5% долю в крупнейших экономиках мира, и эксперты прогнозируют дальнейшее развитие этого направления", - сказал министр промышленности и торговли России Денис Мантуров, выступая на главной стратегической сесси.



Выставка



В работе выставки приняли участие свыше 600 компаний из 20 стран мира — Италия, Швейцария, Швеция, Индия, Дания, Турция, Япония, Чехия, ОАЭ, Иран, ЮАР, Беларусь, Россия, Китай, Франция, Лихтенштейн, Великобритания, Финляндия. Впервые на ИННОПРОМ были представлены Национальные стенды Германии и Республики Корея.



Участниками выставки в 2017 году стали крупнейшие международные и российские производители, такие как FANUC Robotics, Госкорпорация "Ростех", Yamazaki Mazak, Volvo Trucks, SAP, Siemens, Холдинг "Швабе", Российский экспортный центр, Концерн ВКО "Алмаз-Антей", РМК, Стан, Касперский и другие.

Организатор выставки - Министерство промышленности и торговли РФ. Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров, а также его заместители Василий Осьмаков, Георгий Каламанов и Виктор Евтухов, приняли активное участие в главных мероприятиях ИННОПРОМ-2017. Стенд Министерства промышленности и торговли РФ разместился на площади около 600 квадратных метров. В течение четырех дней выставки на стенде Минпромторга состоялись подписания более 20 соглашений.



Деловая программа



Ключевыми мероприятиями ИННОПРОМ-2017 стали: главная стратегическая сессия "Умное производство: конкуренция моделей vs конкуренция технологий" и заседание Стратегического совета по инвестициям в новые индустрии с участием министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова, Российско-японский промышленный форум "Оптимизация торгово-промышленных связей", где выступили министр экономического развития РФ Максим Орешкин и министр экономики, торговли и промышленности Японии Хиросигэ Сэко и другие.



Среди иностранных гостей: министр экономики, торговли и промышленности Японии Хиросигэ Сэко, министр промышленности, торговли и туризма Бахрейна Зайед Рашид Аль-Зайяни, генеральный секретарь ССАГПЗ Абдулатиф бин Рашид Аль-Зайяни, заместитель премьер-министра Республики Беларусь Владимир Семашко, губернатор префектуры Хоккайдо Харуми Такахаси, генеральный директор государственного управления промышленности Кувейт Абдулкарим Таки Мохаммад, Министр промышленности Республики Беларусь Виталий Вовк, министр экономики ОАЭ Султан Саид Аль-Мансури, Министр промышленности и торговли Зимбабве Майк Бима, Министр промышленности и торговли Чехии Йиржи Гавличек, государственный Министр промышленности Эфиопии Алему Симе, министр Швейцарии Йоханн Шнайдер-Амманн, первый заместитель Министра промышленности Кубы Эчеваррия Кинтана Ленин, председатель Правления FANUC Йосихару Инаба, президент Volvo Мартин Лундстедт, генеральный Директор DP Technology Дэн Фрайссине, президент International Federation of Robotics Джо Гемма, президент Японской ассоциации по торговле с Россией и новыми независимыми государствами, председатель Совета директоров Kawasaki Heavy Industries Сигэру Мураяма, председатель New Energy and Industrial Technology Development Organization (NEDO) Кадзуо Фурукава.



Также ИННОПРОМ-2017 посетили 15 Послов и другие представители Посольств разных стран в России.

В деловой программе выставки приняли участие такие международные отраслевые ассоциации как Союз машиностроителей Германии (VDMA), Российcко-германская Внешнеторговая палата (AHK), Международная Федерация робототехники (IFR), Японская ассоциация по развитию торговли с Россией и СНГ (ROTOBO), Организация содействия внешней торговли Японии (JETRO), Ассоциация Станкостроения Японии (Japan Machine Tool Builders' Association), Корейская ассоциация развития торговли (KOTRA), Корейская международная торговая ассоциация (KITA), Корейская ассоциация машиностроения (KOAMI), Корейская ассоциация робототехники (KAR), Консорциума промышленного Интернета (IIC), Совет по содействию развития экспорта высокотехнологичной продукции Индии (EEPC India), Федерация машиностроения Китая (CMIF), Китайская ассоциация промышленной робототехники (CRIA), Швейцарское объединение машиностроительной, электротехнической и металлургической промышленности «Свиссмем» SWISSMEM, Казахстанская ассоциация автоматизации и робототехники (KAAR), Канадская деловая ассоциация в России и Евразии (CERBA), Представительство по торговле и инвестициям Посольства Франции в России (Business France Russie) и многие другие.



В этом году на ИННОПРОМ прошли сразу несколько международных форумов: Российско-Корейский промышленный форум, Российско-японский промышленный форум"Оптимизация торгово-промышленных связей", Российско-африканский промышленный форум, Российско-немецкий промышленный форум, Международный логистический форум и Международный форум развития промышленного экспорта.



Трансляции мероприятий, проходивших в открытом режиме, доступны в разделе "Программа мероприятий ИННОПРОМ-2017" (отдельная ссылка на страничке каждого мероприятия) или по ссылке (https://mmvs.ru/innoprom2017/main/).



ИННОПРОМ. МЕТАЛЛООБРАБОТКА



Тематический трек ИННОПРОМ. МЕТАЛЛООБРАБОТКА впервые прошел как отдельная выставка в рамках Большой индустриальной недели.



Среди иностранных участников экспозиции - лидеры японской промышленной отрасли (FANUC, Mazak, др.), компании из Южной Кореи (DaeHwa Industrial Machinery Co., Ltd. U-JIN TECH Corp.), немецкие производители (Maschinenfabrik Berthold Hermle AG, SHW Werkzeugmaschinen, Siempelkamp, SHW Werkzeugmaschinen, др.), а также компании из Италии и Чехии. В числе российские производители металлообрабатывающего оборудования в ИННОПРОМ. МЕТАЛЛООБРАБОТКА приняли участие: Первая станкостроительная компания, СтанкоМашСтрой, “Солвер”, “Униматик”, Ковровский электромеханический завод и ряд других игроков рынка.



В рамках деловой программы выступили главы крупнейших станкостроительных компаний мира, а также лидеры международных промышленных союзов. Прошли конференция Международной Федерации Робототехники (IFR), международный форум "Цифровое производство" и сессии Japan Machine Tool Builders’ Association. Были представлено большое количество металлообрабатывающей продукции от ручного инструмента до токарно-карусельного станка.



Всего состоялось более 10 сессий, на которых обсуждались волнующие отрасль темы: "цифровизация производства", промышленные роботы, производственная эффективность и другие.



Также в рамках трека прошла сессия, посвященная аддитивным технологиям с акцентом на использование аддитивной металлической технологии.



Форум производителей компонентов: станкостроение и инвестиционное машиностроение



В рамках форума заместитель министра промышленности и торговли РФ Василий Осьмаков определил один из основных сдерживающих факторов локализации крупных производств в России: "С одной стороны, у нас разработана система требований для крупных игроков на российском рынке, с другой стороны - и коллеги из компаний, которым мы ставим задачу локализироваться, и специалисты говорят об одной системной проблеме: никое качество производителей комплектующих".



Основная цель Форума производителей компонентов - создание эффективной B2B-площадки для общения малых и средних компаний-производителей компонентов с крупнейшими российскими и международными производителями.



Финансово-промышленный форум



В рамках ИННОПРОМ-2017 состоялся Финансово-промышленный форум, главными партнерами которого выступили Фонд развития промышленности, Банк России, Сбербанк, Промсвязьбанк, Банк "Открытие" и Раффайзенбанк.



Участники дискуссий и круглых столов, прошедших 11 и 12 июля, обсудили перспективы блокчейна в расчетах промышленных предприятий с контрагентами, внедрение цифровизации в отношения между корпоративными клиентами и заемщиками.



Представители ведущих банков и российских компаний рассмотрели основные возможности софинансирования средних производств. Представители одного из инициаторов Финансово-промышленного форума – Фонда Развития Промышленности – проанализировали сильные и слабые стороны заявок на финансирование, а также рассказали какие проекты уже получили поддержку ФРП в 2015-2017 годы.



Страна-партнер – Япония



Самую большую площадь на территории выставки заняла экспозиция страны-партнера ИННОПРОМ этого года — Японии. Стенды японских участников заняли 4 000 кв. м. В Екатеринбург приехали свыше 168 промышленных компаний, около 800 делегатов-представителей бизнеса и власти, в том числе, более 20 глав крупных национальных компаний. В составе национальной экспозиции Японии на ИННОПРОМ-2017 приняли участие такие корпорации как Toyota, Marubeni, Sojitz, JGC, Sumitomo, Yokogawa Electric, Mitsubishi, Toshiba, Kawasaki Heavy Industries. Возглавил японскую делегацию министр экономики, промышленности и торговли Японии Хиросигэ Сэко. Участие Японии в качестве страны-партнера стало возможно благодаря министру промышленности и торговли Российской Федерации Денису Мантурову.



Более 3 000 B2B встреч проведено в рамках работы национального павильона Японии.В бизнес-зонах павильона проведено порядка 100 мероприятий (лекции, посвященные инвестициям и развитию бизнеса в Японии, мастер-классы по управлению предприятиями по системе кайдзен и тд). Организовано свыше 20 выездных экскурсий представителей бизнеса Японии на предприятия Свердловской области. ИННОПРОМ-2017 посетил бывший премьер-министр Японии Ёсиро Мори. В рамках деловой программы проведены специализированные сессии по тематикам энергоэффективного производства, экологическим технологиям, инжинирингу. Аудитория Российско-японского форума и сессий, организованных японской стороной, превысила 2 000 чел. Свыше 40 информационно-культурных событий (в том числе дни Японии на Урале) с аудиторией порядка 3 тысяч человек организованы в рамках культурной программы участия Японии в ИННОПРОМ-2017.



Национальная промышленная премия "Индустрия"



10 июля на главной стратегической сессии Глава Минпромторга РФ вручил петербургской лаборатории "Вычислительная механика" национальную промышленную премию "Индустрия", которая присуждается за достижения в сфере промышленного производства, связанные с массовым применением принципиально новых продуктов (техники, приборов, оборудования, программ, материалов и веществ) и производственных технологий.



Премьеры ИННОПРОМ-2017



Международный форум развития промышленного экспорта IndEx Forum



С 10 по 12 июля на ИННОПРОМ впервые прошла Национальная байерская программа развития промышленного экспорта IndEx (Industrial Export). При поддержке Министерства промышленности и торговли РФ и Российского экспортного центра был организован приезд на выставку более 200 делегатов из стран – актуальных и потенциальных покупателей российской промышленной продукции (Центральная и Юго-Восточная Азия, Северная и Центральная Африка, Южная Америка, страны ЕЭС и др.).



Основная цель IndEx – продвижение российского промышленного экспорта через организацию качественных контактов между иностранными байерами и российскими производителями промышленной продукции.



Деловая программа IndEx Forum была посвящена таким темам, как финансирование экспорта и поддержка экспортных проектов, презентация успешного опыта российских компаний.



Отбор участников осуществлялся оператором ИННОПРОМ на основе рекомендаций российских экспонентов выставки, Торгово-промышленной палаты РФ, торговых представительств РФ и центров РЭЦ за рубежом, участников иностранных бизнес-миссий Минпромторг РФ.



Глава Российского экспортного центра Петр Фрадков, выступая на форуме, пояснил, что байерская программа – известная практика для международной торговли, для продвижения интересов компаний на международные рынки. "Совместно с коллегами из Минпромторга мы отработали этот формат и пригласили порядка 200 представителей иностранных компаний, заинтересованных в покупках российских промышленных товаров", - сказал Петр Фрадков.



Заместитель Министра промышленности и торговли РФ Георгий Каламанов в рамках встречи пояснил, что система поддержки экспорта уже сформирована: вопросы финансов решает страховое агентство ЭКСАР и Росэксимбанк, входящие в состав Российского экспортного центра, коммерческие банки, которые могут получать субсидии на льготный процент по кредиту через Российский экспортный центр.



Спецпроекты



Спецпроект "Профи. Образовательные решения для промышленности": инновации в развитии профессиональных квалификаций



В центре внимания конференции Национального совета при Президенте РФ по профессиональным квалификациям "Инновации в развитии квалификаций" оказались вопросы, связанные с работой Национальной системы квалификаций – одного из основных инструментов социально-экономического развития страны. Национальная система квалификаций обеспечивает формирование современных требований к квалификации работников в различных отраслях, а также создание критериев и процедур для их оценки.



"Одна из наших задач – развивать такие модели промышленного производства, которые связаны с "умным" производством. На данный момент утверждено 1100 профессиональных стандартов и более 820 квалификаций. Очень важно также добиваться того, чтобы содержание новых профессиональных стандартов и квалификаций проходило короткий путь к практике», - отметил председатель Национального совета при президенте РФ по профессиональным квалификациям, президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин.



По словам заместителя министра промышленности и торговли РФ Василия Осьмакова, система квалификаций должна быть предельно гибкой и предельно соответствовать потребностям не только нынешней, но и "промышленности, которая будет завтра". "Судя по тому, что у нас сварщики начинают выигрывать международные чемпионаты, у нас есть определенные подвижки в кадровой сфере, и я уверен, что деятельность Национального совета вносит решающий вклад", - подчеркнул Осьмаков.



VII Международный форум промышленного дизайна "Global Industrial Design"



В рамках ИННОПРОМ-2017 в седьмой раз прошел международный форум промышленного дизайна GID (Global Industrial Design). На экспертной сессии "Транспортные решения для большой страны" была представлена серия презентаций от представителей дизайн-студий крупнейших мировых автомобильных компаний Renault и Nissan. Директор департамента развития секторов экономики Министерства экономического развития РФ Александр Масленников представил проект стратегии развития автомобильной промышленности в России до 2025 года, разработанный совместно с Министерством промышленности и торговли РФ.



Один из главных трендов промышленности – стремление всего мира создавать электромобили. Представители Renault и Nissan отметили важность массового выпуска электромобилей и обозначили основную проблему наращивания производства – длительность подготовительного процесса выпуска электромобилей, порядка 3-4 лет у Renault и 2 у Nissan. Вице-президент, директор по дизайну программ, руководитель направления дизайна Renault в России Энтони Грейд: "Нам важен не только интерьер и экстерьер, но и цветовое решение материалов, у нас есть люди, которые этим занимаются. И, по мере продвижения к автономной среде, материалы будут иметь особое значение для интерьера, потому что мы будем по-другому "общаться" с нашими автомобилями. Для этого нам нужны новые технологии и материалы, которые обеспечат комфорт".



ИННОПРОМ-2018



В следующем году ИННОПРОМ пройдет с 9 по 12 июля. Темой выставки выбрано "Цифровое производство" (Digital production). Республика Корея выступит в качестве страны-партнера 9-ой Международной промышленной выставки ИННОПРОМ-2018. Меморандум об этом был подписан на стенде Минпромторга РФ. Под документом свои подписи поставили заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Георгий Каламанов, президент "Формики" Максим Зверков, региональный генеральный директор КОТРА по СНГ Ким Чен Кюн, СEO/исполнительный Вице-председатель KOAMI Чой Хён Ки и старший исполнительный директор KITA Ли Дже Чул. На церемонии подписания Георгий Каламанов отметил: "Россия открыта к развитию полноформатного торгово-экономического взаимодействия с Кореей. Мы готовы помогать в реализации проектов корейского бизнеса в нашей стране. Считаем, что только постоянный контакт создаст необходимые предпосылки для взаимовыгодной, продуктивной работы на долгосрочную перспективу".