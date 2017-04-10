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Новости компаний

Кабельный Завод "ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ" приглашает на "Электро – 2017"

Кабельный Завод ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ приглашает на Электро – 2017

11 апреля 2017, 12:35
Рубрика: Новости компаний
Метки: ЭЛЕКТРО-2017, ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ

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Кабельный завод “ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ” примет участие 26-й международной выставке  «Электро – 2017», которая пройдет в период с 17 по 20 апреля  2017 года в ЦВК “ ЭКСПОЦЕНТР ” г. Москва.

На нашем стенде Вы сможете ознакомиться с образцами выпускаемой продукции, лично пообщаться с руководителями и специалистами завода, обсудить вопросы сотрудничества.

Приглашаем Вас, на стенд Кабельного Завода “ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ” № 82D10  в павильоне №8.

Будем рады видеть Вас!

ПОДРОБНЕЕ О КОМПАНИИ

Компания: ООО "Кабельный завод "ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ"
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