Кабельный Завод "ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ" приглашает на "Электро – 2017"

Видео-интервью с участниками
11 апреля 2017, 12:35
Рубрика: Новости компаний
Метки: ЭЛЕКТРО-2017, ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ
Кабельный завод “ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ” примет участие 26-й международной выставке «Электро – 2017», которая пройдет в период с 17 по 20 апреля 2017 года в ЦВК “ ЭКСПОЦЕНТР ” г. Москва.
На нашем стенде Вы сможете ознакомиться с образцами выпускаемой продукции, лично пообщаться с руководителями и специалистами завода, обсудить вопросы сотрудничества.
Приглашаем Вас, на стенд Кабельного Завода “ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ” № 82D10 в павильоне №8.
Будем рады видеть Вас!
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