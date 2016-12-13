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Janitza и Профэнерджи на Связь-Экспокомм 2017: проверенные решения и новинки приборной продукции

Janitza и Профэнерджи на Связь-Экспокомм 2017: проверенные решения и новинки приборной продукции

13 апреля 2017, 14:56
Рубрика: Новости компаний
Метки: СВЯЗЬ-2017, ПРОФЭНЕРДЖИ, Janitza

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С 25 по 28 апреля в московском ЦВК "Экспоцентр" стартует 29-я международная выставка «Связь 2017». Масштабное мероприятие планируют посетить специалисты из 56 стран, более 320 компаний подали заявку на представление стендов своей продукции. Немецкий производитель электронной измерительной техники бренда Janitza совместно с ТК Профэнерджи,  официальным дистрибьютором на территории России и стран СНГ, также примут участие в событии. Ознакомиться с программой и информационным наполнением стенда можно по ссылке.

Janitza electronics  GmbH – ведущий производитель  устройств измерения и контроля электроэнергии в странах ЕС. Ассортимент выпускаемой продукции включает анализаторы качества электросети, цифровые мультиметры щитового исполнения, умные системы управления электроэнергией и контроллеры реактивной мощности. Разработки, внедряемые компанией, успешно используются в современных дата-центрах. Так, приборами Janitza оснащены ЦОД-ы фирмы IBM и здание ЕЦБ во Франкфурте. Благодаря широкому функционалу, продукты бренда уверенно осваивают и отечественный рынок контрольно-измерительной техники. Получить более подробную информацию о продукции Janitza можно на официальном сайте компании ТК Профэнерджи.

На выставке «Связь 2017»представители компаний Janitza и ТК Профэнерджи продемонстрируют, как уже зарекомендовавшие себя электротехнические устройства, так ультрасовременные анализаторы качества электросети. Совместный стенд познакомит коллег и партнеров с новейшим системным решением «Мониторинг текущих состояний системы электроснабжения объекта IT-инфраструктуры с применением приборов серии  "Janitza UMG" и специального программного обеспечения GridVis». Так же запланированы консультационные мероприятия, на которых представители бизнес общественности смогут получить исчерпывающую информацию по вопросам внедрения и эффективного использования контрольно-измерительной техники бренда Janitza.

Совместный стенд компаний можно будет увидеть все дни работы выставки "Связь-2017" с 10.00 до 18.00 по адресу: Москва, ЦВК "Экспоцентр", стенд 23Е55.

Мы предлагаем заранее договориться о встрече или консультации. Заполните простую форму на официальном сайте ТК Профэнерджи и специалисты компании свяжутся с вами в самое ближайшее время.
Приглашаем партнеров и коллег на встречу!

Компания: ООО "ТК Профэнерджи"

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