 
Подписаться на новости
Пресс-релизы

Делегация ПАО "ФИЦ" приняла участие в международной промышленной выставке "Иннопром-2017"

Делегация ПАО ФИЦ приняла участие в международной промышленной выставке Иннопром-2017

12 июля 2017, 17:41
Рубрика: Пресс-релизы
Метки: ИННОПРОМ-2017, ФИЦ

Обсудить на форуме

243 просмотра

С 10 по 13 июля в Екатеринбурге состоялась международная промышленная выставка "Иннопром-2017". ПАО "ФИЦ" на одном из главных промышленных мероприятий страны представили генеральный директор Александр Дюжинов и первый заместитель генерального директора Николай Богомолов.

В рамках форума была проведена рабочая встреча с проректором Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого, руководителем инжинирингового центра "Центр компьютерного инжиниринга" (CompMechLab) Санкт-Петербургского политехнического университета Алексеем Боровковым (лауреатом правительственной премии "Индустрия-2017"). В ходе встречи обсуждались возможности обмена опытом и проведения совместных научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ для внедрения передовых инновационных технологий на объектах электросетевого комплекса.

Перспективы совместной деятельности обсуждались также на встрече с делегацией Уральского федерального университета. Ученые из УрФУ познакомили представителей ПАО "ФИЦ" с новой разработкой, роботизированным комплексом "Канатоход", представленной на стенде МРСК Урала. Комплекс предназначен для диагностики высоковольтных воздушных линий электропередач. "Канатоход" исследует и анализирует трассу, передавая данные о дефектах в базу данных информационной системы.

«Выставка "Иннопром-2017" ежегодно собирает лучшие проекты российской промышленности, внедряющие передовые технологии и стремящиеся к повышению эффективности деятельности. Уверен, что сотрудничество с "Федеральным испытательным центром" поможет российским производителям снизить издержки и увеличить темпы развития. Для нас крайне важно видеть реальные результаты своей работы, свой вклад в развитие электротехнической промышленности», — прокомментировал итоги выставки генеральный директор ПАО "ФИЦ" Александр Дюжинов.

Компания: ПАО "ФИЦ"

Обсудить на форуме

Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
Информация по заявке
Актуальность
Город
Текст по заявке
или прикрепите файл
Прикрепить файл
Контактные данные
Организация
E-mail
Телефон
Контактное лицо
Комментарий
Отраслевая Служба Заказов от RusCable.Ru
– это оперативный бесплатный сервис для покупателей КПП.

Стоит только заполнить форму слева и в течение нескольких минут Вашу заявку увидит около сотни компаний-поставщиков. Те организации, которые могут ответить указанным Вами требованиям, напрямую свяжутся с Вами.

Остались вопросы? Задайте их операторам Службы Заказов
тел.: 8 (495) 229 33 36
или e-mail: zakaz@kab.ru


Работайте быстро и без посредников, работайте с RusCable.Ru!