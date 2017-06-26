Делегация ПАО "ФИЦ" приняла участие в международной промышленной выставке "Иннопром-2017"

МОЭСК присоединяет
12 июля 2017, 17:41
Рубрика: Пресс-релизы
Метки: ИННОПРОМ-2017, ФИЦ
С 10 по 13 июля в Екатеринбурге состоялась международная промышленная выставка "Иннопром-2017". ПАО "ФИЦ" на одном из главных промышленных мероприятий страны представили генеральный директор Александр Дюжинов и первый заместитель генерального директора Николай Богомолов.
В рамках форума была проведена рабочая встреча с проректором Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого, руководителем инжинирингового центра "Центр компьютерного инжиниринга" (CompMechLab) Санкт-Петербургского политехнического университета Алексеем Боровковым (лауреатом правительственной премии "Индустрия-2017"). В ходе встречи обсуждались возможности обмена опытом и проведения совместных научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ для внедрения передовых инновационных технологий на объектах электросетевого комплекса.
Перспективы совместной деятельности обсуждались также на встрече с делегацией Уральского федерального университета. Ученые из УрФУ познакомили представителей ПАО "ФИЦ" с новой разработкой, роботизированным комплексом "Канатоход", представленной на стенде МРСК Урала. Комплекс предназначен для диагностики высоковольтных воздушных линий электропередач. "Канатоход" исследует и анализирует трассу, передавая данные о дефектах в базу данных информационной системы.
«Выставка "Иннопром-2017" ежегодно собирает лучшие проекты российской промышленности, внедряющие передовые технологии и стремящиеся к повышению эффективности деятельности. Уверен, что сотрудничество с "Федеральным испытательным центром" поможет российским производителям снизить издержки и увеличить темпы развития. Для нас крайне важно видеть реальные результаты своей работы, свой вклад в развитие электротехнической промышленности», — прокомментировал итоги выставки генеральный директор ПАО "ФИЦ" Александр Дюжинов.