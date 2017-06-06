Локальный продукт со знаком качества Hilti

Hilti Россия представила на международной выставке ИННОПРОМ-2017 локальную разработку – монтажную систему MR для крепления инженерных коммуникаций.



Монтажная система Hilti MR позволяет зафиксировать трубы, лотки, высоковольтный кабель и вентиляционные короба, возвести интегрированный фальшпол или площадку обслуживания на объектах энергетического сектора, коммерческого и промышленного строительства. Это часть комплексного решения Hilti, которое включает в себя конструктивные элементы, программное обеспечение для расчета нагрузок и обширный спектр услуг, таких как предсборка и комплектация узлов и элементов, шеф-монтаж и сервисное обслуживание.



Применение профилей, консолей и соединителей системы MR значительно повышает скорость строительства, а прочное и надежное соединение элементов обеспечивает безопасность и защиту основного оборудования, например, ячеек КРУЭ в электроэнергетике. Hilti также запускает широкий спектр кабельных хомутов и плиток интегрированного фальшпола.



Опорные конструкции системы выполнены с соблюдением высочайших стандартов качества Hilti и обладают повышенным сроком эксплуатации. Благодаря двум типам исполнения – горячей и холодной оцинковке – решение может применяться внутри и снаружи помещений. Также возможны иные варианты покрытия элементов системы в зависимости от потребностей заказчиков. Все компоненты новой монтажной системы имеют сертификаты, подтверждающие соответствие требованиям пожарной безопасности, электропроводимости, электродинамической устойчивости и т.п.



Система MR может использоваться на любой стадии эксплуатации объектов, будь то строительство «с нуля» или модернизация, не требует дополнительной антикоррозионной обработки, а благодаря пониженной металлоемкости исключается потребность в тяжелых подъемных механизмах. Крепление новинки возможно к любому базовому материалу, в том числе к металлоконструкциям без применения сварки, и, следовательно, без повреждения защитного слоя. Все эти факторы позволяют снизить объемы инвестиций и увеличить скорость монтажа.



В основе разработки лежат требования локального рынка. Среди них - возможность применения в проектах, требующих использования российских продуктов, доступность на складах и быстрые сроки поставки на объекты. В сертифицированный программный комплекс для расчета узлов креплений интегрированы российские стандарты и нормативы. Для максимально надежного и корректного применения монтажной системы инженеры Hilti оказывают поддержку заказчиков, проектировщиков и подрядчиков на всех этапах инвестиционно-строительных проектов – от стадии инвестирования до стадии эксплуатации.



«Локализация продукции – важная часть стратегии Hilti на российском рынке. Мы работаем по модели прямых продаж, благодаря чему хорошо знаем потребности наших клиентов и можем оперативно интегрировать их в наши разработки. Новая монтажная система MR – пример такого подхода, - комментирует Артем Попов, руководитель инженерного направления в сегменте «Энергетика и промышленность» Hilti Россия. – Приступая к разработке, мы общались с клиентами из энергетической отрасли и промышленности. Все они высказывали пожелание работать с единым поставщиком и иметь качественный продукт российского производства, конкурентный по соотношению «цена-качество». В системе MR нам удалось учесть эти требования. Это решение позволяет существенно повысить рентабельность инвестиций за счет комплексного подхода Hilti к потребностям клиентов на всех стадиях проектов».



Продажи монтажной системы Hilti MR начнутся осенью 2017 года.