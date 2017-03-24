Оборудование для кабельного производства

22 марта прошел второй день первого Всероссийского кабельного конгресса. Программа была крайне насыщенной: стандартизация и сертификация кабельной продукции, современные материалы для кабельной промышленности, проектирование и строительство кабельных линий, мониторинг и диагностика состояния кабельных линий, технологии и оборудование для производства кабелей и проводов. Последнее особенно заинтересовало RusCable.Ru, поскольку о «производстве средств производства» для кабельной отрасли мало известно при всех тех усилиях, о которых много говорят в рамках программ импортозамещения и экспортоориентированности.

Не то, чтобы это была исключительно российская проблема. Даже в Китае для производства новейших подводных кабелей на 500 и 800 кВ компания ZTT приобрела оборудование швейцарской фирмы, хотя надо отдать должное – остальное оборудование у них было своё. Но ничего прорывного в этом смысле секция конгресса не открыла – своё оборудование представляли западные компании, хотя некоторое развитие есть и у российских поставщиков оборудования.

Впрочем, существует мнение, что такая ситуация – наилучший выход в сложившемся исторически положении. «На сегодняшний момент с кабельным машиностроением у нас всё в порядке – у нас заводы оснащены прекрасным оборудованием, которое не уступает западным аналогам. […] Но если говорить об импортозамещении, то, конечно, появляется вопрос: «А почему нас оборудование всё импортное?». Наверное, так сложилось исторически. Исторически экструзионное оборудование было западным. Как в 60-70-х годах промышленность упустила этот вопрос, дальше повернуть было уже тяжело, как и по многим отраслям промышленности. Поэтому не стоит изобретать велосипед. Решили закупать новое современное оборудование. Но с оборудование, конечно, стоял вопрос о технологиях. И важным моментом была именно передача технологий. И мы благодарны нашим западным партнерам, потому что во многих случаях они передали не просто оборудование, но и технологии», – так выступил, открывая секцию «Технологии и оборудование для производства кабелей и проводов», модератор Виталий Мещанов, заместитель генерального директора ОАО «ВНИИКП».

С докладом «Особенности переработки фторопластов и их сополимеров на экструзионных линиях» представил Александр Чамов, глава представительства Maillefer. Фторполимеры применяются при изготовлении кабелей для передачи данных, огнестойкого кабеля, в авиации, специальных теплостойких кабелях, космонавтике, на военных объектах. Но для использования фторполимеров необходимо специальное оборудование, образцы которого фирмы Maillefer и представил г-н Чамов. Часть оборудования может перерабатывать и фторопласты и вспененный полиэтилен, при условии замены шнека.

Рассказал г-н Чамов и о производстве авиапроводов на оборудовании компании Maillefer, главной особенностью которых является очень тонкая изоляция. Для этого была разработана линия TEL 25X, позволяющая изготавливать кабель с диаметром жилы 0,41 мм и наружным диаметром 0,61 мм.

Кирилл Дьячков, менеджер по продажам Niehoff, представил доклад «Автомобильные провода. Динамика рынка и технологий». По прогнозу специалистов компании, в будущем на рынке автомобильных проводов будет проходить снижение веса и габаритов проводников, что потребует использования медных сплавов или композитов, увеличение рабочего напряжения в автомобилях, что потребует более широкого применения экранированных кабелей, и, по мере развития технологий производства наконечников, предполагают снижение сечения проводников до 2-2,5 мм2.

Как рассказал г-н Дьячков, на сегодняшний день самым популярным сплавом для замены меди в сигнальных автомобильных кабелях стал медно-магниевый сплав – он снижает вес и габариты кабеля, при этом повышает прочность на разрыв. Однако производство кабеля с ними – технологически сложная задача. Г-н Дьячков представил запатентованное решение волочения и скрутки от Niehoff подобного рода проводников. Кроме того он представил различные оборудование, в том числе из серии «ECO», позволяющее экономить до 20% электроэнергии на производстве, а так же материал и человеко-часы.

О технологии сшиваемых полиэтиленов рассказал менеджер по развитию бизнеса Rosendahl Nextrom Алексей Козьмин. Он рассказал о предоставляемых решениях компании для кабелей на напряжение до 20 кВ со сшитым полиэтиленом, которые включают в себя и обучение персонала.

Линейка оборудования представлена для различных решений – жидкого силана, сухого силана, со-полимеров и sioplast. Помимо специализированных экструдеров для силана, Rosendahl Nextrom предлагает и комбинированный экструдер для ПВХ&Силана. Что же касается полимеров, то, как рассказал г-н Козьмин, российские материалы тестировали и они показали хорошие результаты, хотя рекомендуют, разумеется, проверенных западных поставщиков.

Рудольф Дескович, управляющий директор Medek& Schorner, представил презентацию «Оборудование для маркировки кабелей и нанесение покрытий на волокно». Он представил высокоскоростную систему лазерной маркировки, собственную разработку компании, которая в большинстве случаев (в частности при ПВХ) требует добавок. Также есть системы разноцветной маркировки с помощью красящей плёнки или системы вдавливания, и высокоскоростные системы гравировки (без вспомогательной плёнки).

Представил г-н Дескович и системы видеоконтроля качества печати VST – где оператор непосредственно в режиме реального времени может отслеживать качество маркировки и таким образом сокращать потери кабеля из-за некачественной маркировки. Он презентовал и системы для маркировки оптического волокна GFP и FRD: наложение оболочки на оптическое волокно и кольцевая маркировка.

Единственным представителем российского кабельного машиностроения был Борис Ревзин, генеральный директор ООО «ВНИИКП-Маш». Предприятие осуществляет разработку и изготовление оборудования и технологических линий для производства проводов и кабелей. Впрочем, технологические узлы закупают у западных партнеров. Само предприятие разрабатывает бумагообмоточные машины, лентообмоточные машины, станки для перемотки проводов и проволоки, тяговые, отдающие и приемные устройства и кабельные катушки.

Впрочем, это не мешает предприятию иногда делать большие проекты. Так предприятие поставило технологические линии для «Курган-Кабеля» – завода по производству нефтепогружного кабеля, на котором более 20 единиц оборудования «ВНИИКП-Маш», в частности транспортирующие системы и системы управления. Из больших проектов г-н Ревзин ещё представил совместную с Институтом ядерной физики Сибирского отделения РАН разработку – запуск технологического оборудования по производству трубчатого сверхпроводящего кабеля для сверхпроводящих магнитов коллайдера NICA, где крутильно-изолировочная линия была создана в 2015 г. фирмой «ВНИИКП-Маш».

Марина Сяйлова, научная сотрудница ОАО «ВНИИКП», в докладе «Современная технология и оборудование для изготовления кабельных резиновых смесей на примере АО «Сибкабель», рассказала о создании производства на заводе – нового резиноделательного цеха. Это новое оборудование действительно превосходит устаревшее по всем параметрам – и по объёму переработки, и по удобству, и по экономии человеко-часов. А основное оборудование в новый цех поставила немецкая фирма Harburg Freudenberger.