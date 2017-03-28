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Отраслевые новости: Энергетика

АО "ОЭК" приняло участие в международной выставке Cabex-2017

АО ОЭК приняло участие в международной выставке Cabex-2017

29 марта 2017, 10:22
Рубрика: Энергетика
Метки: Cabex-2017, КАБЕКС-2017, ОЭК

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С 21 по 23 марта в Москве прошла очередная, 16-я по счету, международная выставка «Cabex / Кабели, провода и аксессуары», в которой АО «ОЭК» традиционно принимает участие. Данное мероприятие уже давно зарекомендовало себя авторитетной площадкой для самого широкого круга участников рынка кабельной продукции. Ежегодно в выставке принимают участие более 150 компаний, большая часть которых – российские производители. Каждый раз на одной площадке собираются ведущие лидеры производства кабельно-проводниковой продукции, что является одной из лучших возможностей обсудить вопросы с клиентами и партнерами.

Ежегодно Cabex сопровождает насыщенная деловая программа, в рамках которой обсуждаются вопросы развития кабельного рынка и повышения конкурентоспособности отечественной кабельной продукции и другие актуальные вопросы отрасли.

В этом году впервые в рамках Cabex прошел Первый Всероссийский кабельный конгресс. Он стал первым и единственным мероприятием, призванным осветить весь спектр вопросов, связанных как с производством, так и с применением кабельно-проводниковой продукции. Участниками конгресса стали 300 делегатов из числа производителей и поставщиков.

Программа конгресса включала в себя Пленарное заседание и пять секционных заседаний, в ходе которых были рассмотрены порядка 40 докладов по самым актуальным вопросам изготовления и эксплуатации на объектах современной кабельно-проводниковой продукции.

Компания: АО "Объединенная энергетическая компания"
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