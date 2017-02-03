В рамках Всероссийского Кабельного Конгресса состоялось заседание Комиссии по кабельной промышленности "ОПОРЫ РОССИИ"

CABEX 2017
31 марта 2017, 15:35
Рубрика: Выставки, форумы
Метки: Cabex-2017-КОНГРЕСС
В заседание комиссии приняли участие члены комиссии – представители кабельных заводов: ООО «ЭЛКАТ», (г. Москва), ООО «Подий» (г. Подольск), ООО «РЭМЗ» (г. Рыбинск), ООО «Россвет» (г. Сочи), ООО «Балтийский Провод» (г. Черняховск), ООО «Каменская катанка» (г. Каменск-Уральский), ООО «Москабель-Обмоточные провода» (г. Москва).
На повестке заседания стояли вопросы избрания председателя комиссии, утверждение плана работы комиссии на 2017 год. Члены комиссии переизбрали генерального директора завода «ЭЛКАТ» Третьякова Максима председателем комиссии на очередной срок.
Также участники заседания утвердили план работы комиссии на 2017 год. Основными задачами деятельности комиссии в этом году были определены следующие: активное участие в работе НП «Ассоциация «Электрокабель», организация работы с Минпромторгом России в части реализации пилотного проекта по организации системы нотификации кабельной продукции, организация работы с ФНС России в части совершенствования налогообложения ломов и отходов цветных металлов, участие в работе Экспертного совета «Энергетического машиностроения, электротехники и кабельной промышленности» Комитета Государственной Думы РФ по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству.
Следующее заседание Комиссии планируется провести в июне этого года, совместив его с заседанием Правления НП «Ассоциация «Электрокабель».
24.03.2017 г. Оборудование для кабельного производства