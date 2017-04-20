"Ленэнерго" провело масштабные учения по подготовке к ПМЭФ-2017

Фоторепортаж
21 апреля 2017, 09:50
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ЛЕНЭНЕРГО, УЧЕНИЯ, ПМЭФ-2017
ПАО «Ленэнерго» (входит в группу «Россети») во вторник, 18 апреля 2017 года, провело учения по организации взаимодействия и устранению нарушений электроснабжения объектов конгрессно-выставочного центра «Экспофорум». Мероприятие – часть масштабной подготовки сетевой компании к Петербургскому международному экономическому форуму. В нем приняли участие специалисты МЧС, бригады скорой помощи и представители администрации Пушкинского района.
По легенде учения, с 1 по 5 июня 2017 года в Санкт-Петербурге и пригородах ожидается аномально жаркая погода с превышением среднесуточной температуры воздуха на 8-10 0С. Дневная температура воздуха поднялась до +27...+32 0С. В большинстве районов ожидаются сухие грозы с порывами ветра до 27 м/с.
В этих условиях объявляется особый режим работы «Ленэнерго» – введен запрет на все плановые работы и переключения на электросетевых объектах, все аварийно-восстановительные бригады переведены в режим повышенной готовности, созван и организована работа Штаба Ленэнерго, проверен запас аварийных сил и средств. В филиале «Ленэнерго» «Пригородные электрические сети» организовано дежурство персонала Пушкинского района электрических сетей на семи подстанциях и территории павильонов «Экспофорума». Специалисты производят осмотр электроустановок сетей внешнего и внутреннего электроснабжения.
В ходе учений отработаны взаимодействие и практические действия аварийных бригад на площадке форума, подстанциях №711 «Пушкин-Северная» и №59 «ДК Порт», согласованы алгоритмы действий персонала в различных аварийных ситуациях.
«Ленэнерго» в рамках подготовки к ПМЭФ отработает сценарии технологических нарушений на кабельных и воздушных линиях, трансформаторных и распределительных подстанциях. Всего будет проведено более 300 подготовительных мероприятий, в которых примут участие специалисты «Ленэнерго», филиалов и дочерних обществ компании. Кроме того, будут задействованы смежные электросетевые компании, инженеры и энергетики объектов, задействованных в мероприятиях ПМЭФ.