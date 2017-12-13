Итоги научно-практической конференции

07.12.2017 в рамках Юбилейной ХХ Международной выставки "Электрические сети России" состоялась научно-практическая конференция "Опыт и перспективы применения силовой электроники и электропередач постоянным током для повышения надежности электрических сетей и реализации международных проектов". Мероприятие было организовано подкомитетом РНК СИГРЭ В4 "Электропередачи постоянным током высокого напряжения и силовая электроника" при поддержке ведущего научно-технического партнера АО "НТЦ ЕЭС", подкомитетом ПК-6 "Силовая электроника в электроэнергетике" ТК 016 "Электроэнергетика" при поддержке базовой организации ПАО "ФСК ЕЭС".
Цель мероприятия - продвижение технологий постоянного тока, силовой электроники, устройств FACTS с целью расширения их применения для повышения надежности электрических сетей и реализации международных проектов.
В ходе конференции обсуждались следующие вопросы:
- Развитие национальной системы стандартизации в области силовой электроники в электроэнергетики.
- Области применения передач постоянным током (ПППТ) и устройств FACTS в мировой и отечественной электроэнергетике.
- Перспективные проекты ППТ и устройств FACTS в мировой и отечественной электроэнергетике.
- Вопросы эксплуатации и модернизации Выборгской преобразовательной подстанции.
- Вопросы эксплуатации вставки постоянного тока на основе преобразователей напряжения на ПС 220 кВ Могоча в условиях значительных искажений питающего напряжения.
- Отечественная элементная базы для преобразовательного оборудования и электропередач постоянного тока.
- Предложения по развитию многоподстанционных передач и сетей постоянного тока среднего и низкого напряжения (до 10-20 кВ, 10-20 МВт).
Материалы к новости:
- Презентация к докладу "Обзор направлений научных и инженерных работ в области технологий передачи электроэнергии постоянного тока и силовой электроники для энергосистем по материалам Международного Коллоквиума СИГРЭ -2017 "Сети высокого напряжения постоянного и переменного тока" Сусловой Ольги Владимировны, руководителя подкомитета РНК СИРЭ В4, АО "НТЦ ЕЭС".
- Презентация к докладу "ПК 6 – "Силовая электроника в электроэнергетике" Горюшина Юрия Александровича, главного эксперта отдела комплексных программ Департамента инновационного развития ПАО "ФСК ЕЭС"
- Презентация к докладу "ПК 22F МЭК Силовая электроника для электрических передающих и распределительных систем – 2017" Травина Льва Викторовича, секретаря ПК МЭК 22F, ФГУП ВЭИ.
- Презентация к докладу "Эксплуатация вставки постоянного тока на преобразователях напряжения в условиях значительных искажений питающего напряжения" Дроздова Андрея Владимировича, технического директора ООО "НПЦ Саурус-Энерго"
- Презентация к докладу "К вопросу построения неуязвимых многоподстанционных сетей постоянного тока" Шульги Роберта Николаевича, ведущего научного сотрудника ФГУП ВЭИ.
- Презентация к докладу "Высоковольтные тиристоры для модернизации блока вентилей ПС 400 кВ Выборгская" Гришанина Алексея Владимировича, начальника отдела биполярных приборов ПАО "Электровыпрямитель".
- Презентация к докладу "О разработке блока тиристорных вентилей на современной отечественной элементной базе с автономной системой охлаждения для ПС 400 кВ Выборгская" Пешкова Максима Валерьевича, заместителя начальника Центра качества электроэнергии АО "НТЦ ФСК ЕЭС".
- Презентация к докладу "Комплексное опробование преобразовательной части стенда для проведения ресурсных испытаний ВТСП кабеля РП9-Центральная" Матиняна Александра Маратовича, начальника отдела моделирования и исследования управляемых электропередач переменного и постоянного тока центра высоковольтной преобразовательной техники АО "НТЦ ФСК ЕЭС".
- Презентация к докладу "Силовые полупроводниковые приборы АО "Протон-Электротекс" для высоковольтных вентилей электропередач и вставок постоянного тока" Сурма Алексея Маратовича , АО "Протон-Электротекс" (г. Орел, Россия)
- Презентация к докладу "Опыт эксплуатации и пути повышения надежности Выборгской преобразовательной подстанции (в связи с 35 летием ввода первого преобразовательного блока)" Лозиновой Натали Георгиевны , заместителя генерального директора, научного руководителя ОАО "НИИПТ".