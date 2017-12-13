Итоги научно-практической конференции

07.12.2017 в рамках Юбилейной ХХ Международной выставки "Электрические сети России" состоялась научно-практическая конференция "Опыт и перспективы применения силовой электроники и электропередач постоянным током для повышения надежности электрических сетей и реализации международных проектов". Мероприятие было организовано подкомитетом РНК СИГРЭ В4 "Электропередачи постоянным током высокого напряжения и силовая электроника" при поддержке ведущего научно-технического партнера АО "НТЦ ЕЭС", подкомитетом ПК-6 "Силовая электроника в электроэнергетике" ТК 016 "Электроэнергетика" при поддержке базовой организации ПАО "ФСК ЕЭС".

Цель мероприятия - продвижение технологий постоянного тока, силовой электроники, устройств FACTS с целью расширения их применения для повышения надежности электрических сетей и реализации международных проектов.



В ходе конференции обсуждались следующие вопросы:



Развитие национальной системы стандартизации в области силовой электроники в электроэнергетики.

Области применения передач постоянным током (ПППТ) и устройств FACTS в мировой и отечественной электроэнергетике.

Перспективные проекты ППТ и устройств FACTS в мировой и отечественной электроэнергетике.

Вопросы эксплуатации и модернизации Выборгской преобразовательной подстанции.

Вопросы эксплуатации вставки постоянного тока на основе преобразователей напряжения на ПС 220 кВ Могоча в условиях значительных искажений питающего напряжения.

Отечественная элементная базы для преобразовательного оборудования и электропередач постоянного тока.

Предложения по развитию многоподстанционных передач и сетей постоянного тока среднего и низкого напряжения (до 10-20 кВ, 10-20 МВт).

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