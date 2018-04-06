Умной энергетике быть! В ходе Smart Energy Summit–2018 обсудили тенденции и перспективы ее развития

Smart Energy Summit–2018 Smart Energy Summit–2018

27 и 28 марта в московском ивент-холле «Даниловский» прошел международный II Smart Energy Summit 2018, генеральным информационным партнером которого выступил портал RusCable.Ru. Это второе по счету мероприятие, которое в следующем году будет продолжено: третий такой саммит запланирован на 26–27 марта 2019 года.



Организатор — Redenex, ведущая международная консалтинговая компания в области энергоэффективных и цифровых технологий, интернета вещей, больших данных, информационной безопасности, виртуальной и дополненной реальности — ожидает более полусотни делегатов в следующем году, что неудивительно: этой весной саммит посетило более 400 участников, а свои кейсы представили почти сто спикеров: не только из России, но и из Франции, Финляндии, Великобритании, Германии, Голландии и других стран. Концепция этого события заключена в его слогане: «Intenet of Energy: на пути ко всеобщей совместимости». Участники делились опытом и знаниями в вопросах внедрения новых технологий в сфере современной, смарт-энергетики, в том числе микрогрид-сетей на предприятиях, а также создания «умной» инфраструктуры городов, перспектив построения и развития энергосистемы будущего.



Два дня насыщенных полезной, а порой и почти фантастической информацией пролетели не заметно. Делегаты, представители и директора ведущих мировых брендов энергетического профиля, таких как: ПАО «Россети», компания EON, ГК Таврида Электрик, ООО «РусЭнергоСервис», умный город «Тампере», энергетический город Фридериксхавн, компания En+, компания Minol Zenner, компания Bluetooth SIG и многие другие получили новые знания и опыт.



Саммит состоял из трёх основных потоков:

Стратегический поток «Internet of energy: на пути ко всеобщей совместимости»

Поток Опыт и практика «Smart Energy: Промышленность. Города. Здания»

Технологический саммит

Гости и эксперты успели обсудить максимальное количество тем и вопросов: от банальной экономии электричества в квартирах за счёт «умных» датчиков, до полноценных «умных» городов, функционирующих от природной, зелёной энергии. Свое видение основной темы саммита Сергей Есяков, первый заместитель председателя Комитета Госдумы по энергетике, высказал так:



«Наверное, никто из коллег не будет отрицать, что сегодня мы находимся в точке технологического перехода к новой энергетике. Вопрос в том, какой она будет? Строить какие-то прогнозы на ближайшие 15-20 лет сложно, поскольку картина мира меняется очень быстро».



Он справедливо отметил, что необходимо в первую очередь понять, что сдерживает развитие новой энергетики, в том числе возобновляемой, и внедрению «умных» сетей. В итоге пленарной сессии основными причинами, препятствующими развитию умной энергетики в России, назвали отсутствие законодательной базы, которая бы регламентировала развитие данного направления; нехватку компетенции в области применения технологии интернета вещей у законодателей; недостаточно развитые технологии информационной безопасности, которые бы гарантировали сохранность данных, получаемых со всех устройств и отсутствие консенсуса по данному вопросу внутри страны.



Спикеры саммита не только обсуждали проблемы и возможные пути их решения, но и представляли уже готовые, реальные кейсы. Так, например, кейсами в реализации энергетической стратегии города поделился один из спикеров саммита — Теппо Рантанен, генеральный директор по развитию и инновациям финской Tampereen kaupunki. Он рассказал о проекте STARDUST, целью которого является, в том числе, преобразование населенных пунктов, поставляющих углерод, в интеллектуальные, высокоэффективные, интеллектуальные и ориентированные на граждан города, и разработка городских технических зеленых решений.



При обсуждении главной темы саммита, в частности обсуждались облачные платформы для управления большими данными энергопотребления, корпоративных систем управления энергетикой, автоматизация зданий, информационная защита данных, развитие коммунальных службы будущего, разработка виртуальных электростанций, энергонакопителей, сенсоров и датчиков.

Участники саммита отметили высокий уровень организации мероприятия и обширность тем, охваченных в обсуждении. А в следующем году программа саммита своей тематикой продолжит то, о чем говорили этой весной, и затронет вопросы развития технологий: цифровых сетей, систем накопления энергии, Интернет-энергии, распределённой и возобновляемой энергетики.

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