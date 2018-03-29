Энергетики "Дагестанской сетевой компании" восстанавливают электроснабжение в нескольких районах Республики Дагестан

Ремонтные бригады управляемого МРСК Северного Кавказа Общества "Дагестанская сетевая компания" (входит в ГК "Росcети") восстанавливают электроснабжение в Тляратинском, Бежтинском, Цунтинском и Шамильском районнах Республики Дагестан.

29 марта т.г. в 09.08 мск от действия защиты отключилась работающая в тупиковом режиме ВЛ 110 кВ "Шамильское – Анцух" с отпайкой на ПС 110 кВ "Гидатль". Автоматическое повторное включение оказалось неуспешным, ручное повторное включение также не прошло.

Обесточены подстанции 110 кВ "Анцух", "Гидатль", 35 кВ "Шаури", "Кидеро", "Бежта", "Тлярата". Обесточено 16 МВт мощности.

Полностью обесточен Тляратинский, Бежтинский и Цунтийский, частично – Шамильский район Дагестана.

Над выяснением причин аварии работают две бригады, с двумя единицами спецтехники. Организован обход линии, протяженность которой составляет порядка 38,4 км.