АО "Каббалкэнерго" предупреждает: в "группе риска" - предприятия ЖКХ

Результаты энергосбытовой деятельности гарантирующего поставщика электроэнергии Кабардино-Балкарии в феврале 2018 года обсудили на заседании балансовой комиссии АО "Каббалкэнерго" (входит в группу компаний "Россети"). В заседании, проходившем под председательством управляющего директора АО "Каббалкэнерго" Аслана Докшукина, приняли участие его заместители, начальники отделов и руководители энергосбытовых отделений (ЭО) Общества.

По итогам февраля в число энергосбытовых отделений с наиболее высокими показателями реализации электроэнергии решением комиссии были включены ЭО Лескенского (106,1%), Майского (105,6%), Терского (104,4%) и Черекского (102%) районов.

В разрезе групп потребителей уровень реализации электроэнергии организациям, финансируемым из республиканского и местного бюджетов, составил 131,2% и 96,9% соответственно, населению – 102,7%, сельскохозяйственным предприятиям – 100,4%. В "группе риска" по-прежнему остаются предприятия ЖКХ – 46,2% реализации.

Как было отмечено на заседании, невыполнение отдельными группами потребителей своих договорных обязательств в части своевременной оплаты всего объема потребленного энергоресурса привело к тому, что показатель реализации электроэнергии в феврале 2018 года в целом по Обществу составил 88,7%.

В ходе производственного совещания начальники энергосбытовых отделений получили протокольные поручения. В частности, необходимо активизировать работу по погашению дебиторской задолженности по всем группам потребителей, ежемесячно информировать районные администрации о необходимости принятия мер по стабилизации платежной дисциплины потребителей жилищно-коммунального комплекса и управляющих компаний, а также осуществлять подачу в суд исковых заявлений в отношении всех без исключения потребителей-неплательщиков, объекты которых обесточены за долги. Также персональные поручения были даны начальникам отдела экономической безопасности, юридического и договорного отделов.

Подводя итоги заседания комиссии, Аслан Докшукин акцентировал внимание ее участников на необходимости принятия всех предусмотренных законодательством мер по снижению дебиторской задолженности и обеспечения в марте т.г. уровня реализации электроэнергии не ниже 100%.