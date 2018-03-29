Более 1500 семей Валдая теперь могут воспользоваться услугами "Ростелекома" по технологии PON

В марте 2018 года филиал в Новгородской и Псковской областях компании "Ростелеком" обеспечил более 1500 семей города Валдай (Новгородская область) возможностью подключения телекоммуникационных услуг по технологии PON.

Теперь получать услуги "Ростелекома" по волоконно-оптической сети могут жители 24 домов, вошедших в адресную программу: на Комсомольском проспекте и на улицах: Октябрьская, Гагарина, Победы, Ленина, Радищева, Ломоносова, Гоголя, Белова.

Им доступны интернет на скорости до 150 Мбит/с, "Интерактивное телевидение" (IPTV) с возможностью просмотра более 230 каналов в цифровом и HD качестве, а также телефония с набором бесплатных сервисов и возможностью сохранения номера при переезде.

На базе оптической инфраструктуры PON абоненты могут организовать беспроводную Wi-Fi-сеть с покрытием по всей квартире и подключить новую услугу "Умный дом" для обеспечения безопасности и комфорта жилья.

"Сегодня компания ведёт активную модернизацию сетей связи в Новгородской области. Мы ежегодно развиваем современную волоконно-оптическую инфраструктуру, чтобы улучшать качество предоставляемых услуг в районах малоэтажной застройки, в том числе в коттеджных поселках и в дачных товариществах", – отметил технический директор филиала в Новгородской и Псковской областях ПАО "Ростелеком" Евгений Хуциев.

На текущий момент воспользоваться услугами связи по технологии PON от компании "Ростелеком" могут более 60 тысяч семей в Новгородской области.

