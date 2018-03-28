"Электроцинк" приступил к реализации программы перспективного развития

ОАО "Электроцинк" (предприятие металлургического комплекса УГМК) приступило к реализации программы перспективного развития на 2018-2022 годы. Она предусматривает техническое перевооружение цинкового производства со строительством нового цеха электролиза цинка, внедрением высокопроизводительного и экологически безопасного оборудования взамен устаревшего, модернизацией ряда других основных цехов для увеличения эффективности производства и улучшения условий труда. Объем запланированных инвестиций превышает 10 млрд рублей.

В рамках этой программы в текущем году на промышленной площадке предприятия будут построены и введены в эксплуатацию два объекта. Первым станет система транспортировки оборотной пыли на установку окатывания шихты в вельццехе, вторым – отделение классификации и нейтрального выщелачивания в выщелачивательном цехе. Цель реализации проектов – повышение степени извлечения цинка из сырья в товарную продукцию. Стоимость строительно-монтажных работ на участке окатывания шихты составляет 30 млн рублей, в отделении классификации и нейтрального выщелачивания - 102 млн. рублей. В ближайшее время на предприятии пройдут тендеры по выбору подрядных организаций на выполнение работ.

В 2018 году также предполагается завершить подготовку рабочей документации по новому цеху электролиза цинка. Стоимость только проектной и рабочей документации промышленного объекта составит порядка 235 млн. рублей. Реализация подготовительных мероприятий по строительству цеха запланирована на 2019 год, когда будет демонтировано свинцовое производства и осуществлен перенос инженерных коммуникаций.

Кроме этого, в 2018 году "Электроцинк" введет в работу и новый конечный абсорбер, построенный по программе реконструкции сернокислотного цеха в 2017 году. В связи с фактическим завершением программы реконструкции цеха на его территории будут проведены мероприятии по благоустройству, в том числе демонтаж незадействованных объектов. Общие затраты на работы в сернокислотном цехе в 2018 году составят 112 млн рублей.

Всего на капитальное строительство в 2018 году предприятие планирует направить 376 млн. рублей.